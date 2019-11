Grupo armado invade sede de partido de Guaidó em Caracas

Homens armados, vestidos de preto e com os rostos cobertos, invadiram na sexta-feira, dia 15, os escritórios do Vontade Popular, partido do Juan Guaidó, em Caracas, um dia antes de um protesto contra o presidente Nicolás Maduro. Segundo o perfil oficial da legenda, 43 pessoas foram feitas reféns. O grupo levou computadores e gravações de câmeras de segurança.

“Foram vítimas de um sequestro, de amedrontamento”, denunciou Guaidó à imprensa. “Já chega da ditadura continuar amedrontando nossa gente, por isso vamos amanhã com força às ruas em toda a Venezuela!”, disse o líder opositor, que convocou protestos para o sábado para exigir que Maduro deixe o poder.