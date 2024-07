Grupo aliado do Hamas em Gaza atinge Israel com 20 foguetes

Uma milícia islâmica aliada do Hamas na Faixa de Gaza disparou ao menos 20 foguetes contra Israel nesta segunda-feira, dia 1º, de acordo com o Exército israelense. Este é o maior ataque aéreo vindo do enclave palestino em cerca de sete meses.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (FDI), a salva de foguetes foi lançada da área de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, onde já houve uma operação militar israelense. O grupo terrorista Jihad Islâmica Palestina reivindicou a autoria do ataque.

O sistema de defesa aérea conhecido como “Domo de Ferro” derrubou a maioria dos projéteis, enquanto outros caíram no sul de Israel, disseram as FDI, garantindo que não houve vítimas nem danos à infraestrutura no país. Os militares acrescentaram que responderam com bombardeios contra os locais de lançamento dos foguetes.

Sirenes de alerta de ataque aéreo soaram nas comunidades, ou kibutzim, de Ein Hashlosha, Kissufim, Nirim, Sufa, Sde Avraham, Dekel, Yated, Holit e Nir Oz. Muitos locais próximos da fronteira de Gaza foram esvaziados.

A última grande salva de foguetes vinda de Gaza, com pelo menos 25 projéteis, foi lançada contra a cidade de Netivot, no sul de Israel, em janeiro deste ano. Quatro meses depois, o Hamas disparou dez foguetes a partir de Rafah, no sul de Gaza, contra o centro de Israel.

Clima de tensão

O ataque desta segunda-feira ocorreu um dia depois que o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou durante uma visita a Rafah que o Hamas não conseguiu se recuperar da pressão aplicada pelas operações israelenses e, impedido de fornecer armas aos seus combatentes, tornou-se uma força quebrada cujo tempo está se esgotando.

Num prelúdio à sua ofensiva na cidade do sul de Gaza, as FDI capturaram a passagem de Rafah, importante posto na fronteira entre o enclave palestino e o Egito. Lá, segundo os militares israelenses, foram encontrados 25 túneis de contrabando, considerados canais-chave usados ​​pelo Hamas para levar armas do território egípcio para a Faixa.

Também nesta segunda-feira, as FDI disseram ter realizado um ataque com drones contra um agente que lançou um projétil antitanque contra soldados israelenses em Rafah. Enquanto isso, combates intensos se deslocaram para o norte, onde o exército lançou uma nova operação em Shejaiya na última quinta-feira, após identificar combatentes do Hamas se reagrupando na Cidade de Gaza.

A guerra eclodiu em 7 de outubro, quando o Hamas liderou um ataque massivo contra Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e sequestrando 251 reféns. Israel respondeu com uma campanha militar implacável para destruir o grupo terrorista, derrubar seu governo em Gaza e libertar os cativos, o que, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, levou à morte de mais de 37.500 palestinos.