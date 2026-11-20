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Trabalhadores e estudantes foram às ruas na Itália em uma greve geral massiva contra a alta no custo de vida e os cortes em serviços básicos. O movimento, que desafia o governo de Giorgia Meloni, reflete uma onda crescente de insatisfação juvenil que já se espalha por vários países da Europa.

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Dezenas de milhares de trabalhadores e estudantes foram às ruas de uma ponta à outra da Itália nesta sexta-feira, 20, durante uma greve geral convocada pela maior central sindical do país, a CGIL. A barulhenta turma exige melhorias salariais e investimentos mais altos em serviços públicos.

As manifestações ocorrem na esteira de uma onda mais ampla de mobilização, capitaneada pela juventude, por toda a Europa. Também nesta sexta, estudantes convovaram protestos na Alemanha, França, Reino Unido, Áustria, Bélgica e Espanha, contra o aumento do custo de vida e dos gastos militares.

“Hoje também é um dia muito importante, porque os jovens estão indo às ruas não apenas na Itália, mas em toda a Europa”, afirmou o líder da CGIL, Maurizio Landini, em Roma, segundo quem as manifestações atraíram mais de 1 milhão de pessoas em mais de 100 cidades italianas. “Por toda a Europa e entre a população em geral, a demanda por mudanças está crescendo”, acrescentou.

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Paralisação geral

A greve da CGIL envolve funcionários dos setores público e privado, incluindo as áreas de educação e saúde, e deve durar o dia todo; outros sindicatos italianos, incluindo o movimento de base Cobas, também convocaram paralisações. Em paralelo, manifestações estudantis ocorriam em todo o país, em meio a um crescente descontentamento com as políticas do governo da primeira-ministra de extrema direita Giorgia Meloni, antes das eleições previstas para 2027.

Os transportes aéreo e ferroviário ficaram de fora da greve geral, mas trabalhadores ferroviários também devem paralisar serviços a partir desta noite, com uma greve à parte programada para durar 24 horas.

Protestos nacionais

Pouco antes da greve desta sexta, uma mobilização nacional parou a Itália em 30 de outubro, quando milhares de estudantes se juntaram a trabalhadores para exigir mais verbas para a educação e medidas contra o aumento da inflação e dos aluguéis. Os protestos terminaram em vandalismo e confrontos com a polícia, depois que uma minoria barulhenta adotou táticas black bloc de protesto.

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Desde então, grupos estudantis têm mantido protestos intermitentes e ocupações em escolas e universidades, com a oposição ao aumento dos gastos militares surgindo também como uma pauta central de mobilização.

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“Vivemos sob um governo que, pouco a pouco, corta verbas da saúde e da educação, subtraindo o nosso presente e tentando nos roubar o futuro”, afirmou a universitária Laura Peritore, de 24 anos, à agência de notícias Reuters. “Estamos deixando claro que não vamos recuar e que vamos retomar o nosso futuro.”

Orçamento de 2027

O Parlamento italiano está em negociações sobre o orçamento de 26 bilhões de euros (R$ 170 bilhões, na cotação atual) proposto por Meloni para 2027 — um montante que, segundo a CGIL, não é suficiente para manter a qualidade dos serviços públicos ou apoiar a população. De acordo com o jornal financeiro italiano ItaliaOggi, apenas uma parcela mínima do orçamento se destina a pessoas com menos de 35 anos.

O sindicato exige aumentos salariais e a renovação de contratos para recuperar o poder de compra corroído pelo aumento dos preços, bem como a indexação integral das aposentadorias à inflação e medidas que impeçam o aumento da idade de aposentadoria.

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“As pessoas enfrentam problemas muito básicos: têm dificuldade para fechar as contas no fim do mês e, por isso, precisam de salários maiores; precisam de um sistema de saúde que funcione; os jovens precisam de escolas que funcionem”, disse Maurizio Landini. “Este orçamento não aborda absolutamente nenhum desses pontos.”