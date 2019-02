Greve desafia governo de Evo Morales

Começou nesta segunda-feira uma greve por tempo indeterminado em que trabalhadores bolivianos reivindicam melhores salários, em um tipo de confronto até agora quase inédito entre sindicalistas e o governo de Evo Morales.

Além de aumento salarial, os grevistas querem mudanças nas leis trabalhistas. Mineradores e outras categorias aderiram à paralisação convocada pela Central Operária Boliviana (COB) para protestar contra o aumento de 5% oferecido pelo governo.

O impacto da greve em nível nacional, no entanto, parece limitado. “Esta é uma luta pelos nossos direitos básicos”, disse Pedro Montes, dirigente minerador da COB, à frente de uma passeata que percorreu 200 quilômetros entre a localidade de Caracollo, no Altiplano, até La Paz. O ministro da Presidência (Casa Civil), Oscar Coca, minimizou o impacto da greve, dizendo que não há paralisação no país. “As coisas estão transcorrendo normalmente”, disse.

Erasto Almeida, da consultoria Eurasia Group, escreveu em nota distribuída por e-mail aos seus clientes que Morales “provavelmente está pagando o preço por gerar expectativas elevadas de melhorias econômicas entre os seus seguidores, por dar um exemplo do uso de protestos violentos para promover seus próprios objetivos políticos, e por adotar uma posição relativamente branda em protestos anteriores”.

Morales, primeiro presidente indígena da Bolívia, iniciou em janeiro o seu segundo mandato, após ser reeleito por ampla maioria. O presidente acusou rivais direitistas e a embaixada dos Estados Unidos de terem alimentado a greve, e pediu aos trabalhadores que não participem.

Na província de Caranavi, outro protesto, em que moradores exigiam a construção de uma fábrica de beneficiamento de cítricos, resultou em violência, ampliando a tensão entre o governo e grupos sociais que até então lhe davam apoio quase incondicional. Pelo menos duas pessoas morreram e 30 foram detidas, segundo a imprensa local. A polícia negou envolvimento nas mortes e acusou os manifestantes de portarem armas.

(Com Reuters)