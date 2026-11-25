Trabalhadores de diferentes categorias, sobretudo do setor público, iniciaram nesta quarta-feira, 25, uma greve de 24 horas na Grécia para exigir aumentos salariais e medidas contra o custo de vida elevado. A mobilização afetou o transporte pelo país, com interrupções no metrô e nos trens suburbanos, cancelamento de voos e suspensão das viagens de balsas e navios.

Entre as entidades que convocaram a paralisação está a Confederação de Sindicatos do Setor Público (ADEDY), que cobra reajustes capazes de compensar a perda de poder aquisitivo. Os manifestantes também reivindicam a retomada de bonificações anuais eliminadas durante a crise da dívida grega e mais investimentos em saúde e educação. Os atos estão previstos para acontecer em diversas cidades, incluindo Atenas.

“Estamos lutando por aumentos salariais substanciais que compensem as perdas no nosso poder de compra”, afirmou a ADEDY em um comunicado. “Não vamos nos resignar diante da alta dos preços, do congelamento dos salários, da pobreza energética e da situação precária da saúde e da educação públicas.” Continua após a publicidade

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Na capital, o metrô teve seu funcionamento interrompido no início da manhã, com novas paralisações programadas a partir das 18 horas locais (13 horas em Brasília). Linhas de trens suburbanos também foram afetadas e, no transporte marítimo, balsas e navios devem permanecer atracados por 24 horas.

A adesão de funcionários de telecomunicações responsáveis pelos serviços de informação aérea provocou o cancelamento de voos em 15 aeroportos regionais, ampliando os efeitos da greve sobre os deslocamentos pelo país.

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A Comissão Europeia prevê que a economia da Grécia cresça 1,8% neste ano, acima da expansão de 1,1% estimada para o conjunto da zona do euro. A inflação grega, no entanto, acelerou para 5,7% no acumulado de doze meses até outubro, segundo dados oficiais, enquanto o encarecimento dos imóveis agrava as dificuldades para arcar com a moradia. Apesar dos reajustes dos últimos anos, o salário mínimo permanece em 968 euros brutos mensais (cerca de 6.200 reais).

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A paralisação grega ocorre em meio a uma onda de protestos na Europa, impulsionada sobretudo por jovens insatisfeitos com o custo de vida, as condições de ensino e a dificuldade de acesso à moradia. Na sexta-feira, 20, estudantes foram às ruas em países como Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha, em uma mobilização que, segundo os organizadores, alcançou ao menos 25 países.