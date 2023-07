Grécia evacua 19 mil pessoas no sexto dia de incêndios florestais

O governo da Grécia evacuou cerca de 19 mil pessoas da ilha de Rodes até este domingo, 23, em meio aos incêndios florestais na região que já duram seis dias. A medida representa a maior evacuação da história grega por risco de fogo, de acordo com o Ministério de Mudanças Climáticas e Proteção Civil do país.

Os moradores e turistas estão sendo retirados da área em ônibus lotados e realocados em hotéis e ginásios na parte continental do país, e em pelo menos três navios cedidos por companhias marítimas. No total, as equipes de combate ao fogo contam com 266 bombeiros gregos e 450 enviados pela União Europeia, além de 49 veículos atuando no solo e aviões e helicópteros mobilizados pelo bloco econômico e outros países de forma independente.

As chamas na ilha de Rodes são um dos vários focos de incêndio que vêm se alastrando pelo território da Grécia nos últimos dias, atingindo também regiões próximas de Atenas e Esparta – a temperatura chegou a alcançar 43 ºC na capital grega e 45 ºC no interior do país neste domingo, e a previsão é que uma nova onda de calor chegue na próxima terça-feira, 25, de acordo com meteorologistas. Além das ilhas de Rodes e Evia, uma enorme parcela do leste e sul da Grécia foram colocados em alerta máximo de incêndios.