Grande operação israelense na Cisjordânia deixa ao menos nove mortos

O exército israelense realizou incursões por terra e ataques aéreos em grande escala na Cisjordânia ocupada nesta quarta-feira, 28, para, segundo os militares, desmantelar grupos militantes. De acordo com o Ministério da Saúde Palestino, ao menos nove pessoas morreram. A ofensiva ocorre nas cidades de Jenin e Tulkarm.

Segundo o exército, “cinco terroristas em uma sala de operações” foram mortos no campo de Nur Shams, em Tulkarm. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, sugeriu que alguns moradores da região precisariam deixar suas casas, uma vez que os militares conduziram uma operação extraordinariamente grande no território ocupado.

Segundo ele, o avanço em Jenin e Tulkarm ocorre para frustrar grupos terroristas. “Devemos lidar com a ameaça assim como lidamos com a infraestrutura terrorista em Gaza, incluindo a evacuação temporária de residentes palestinos e quaisquer medidas que sejam necessárias. Esta é uma guerra em todos os aspectos, e devemos vencê-la”, escreveu ele no X (antigo Twitter).

Diante da ofensiva, o Hamas apelou aos palestinos na Cisjordânia para se levantarem, dizendo que os ataques são parte de um plano maior para expandir a guerra na Faixa de Gaza. Estima-se que ao menos 652 palestinos na Cisjordânia tenham sido mortos por Israel desde o começo da guerra, em 7 de outubro de 2023.

Grupos militantes palestinos disseram que estavam trocando tiros com o exército israelense. O governador de Jenin, Kamal Abu al-Rub, afirmou a uma rádio palestina que as forças israelenses cercaram a cidade, bloqueando pontos de saída e entrada e acesso a hospitais, e destruindo a infraestrutura no campo.

Israel afirma que as operações são necessárias para desmantelar o Hamas e possíveis outros grupos militantes e para evitar ataques contra israelenses. Desde o início do conflito, após o ataque terrorista do Hamas há quase 11 meses, mais de 40 mil palestinos foram mortos por Israel. Cerca de 100 cidadãos israelenses ainda seguem sequestrados pelo grupo terrorista.