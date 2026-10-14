🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Mundo

Governo Trump suspende sanções contra irmão da presidente interina da Venezuela

Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional venezuelana, estava na lista de sancionados desde 2018

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 17h49
Jorge Rodriguez
Jorge Rodriguez (Gaby Oraa/Getty Images)
Continua após publicidade
Governo Trump suspende sanções contra irmão da presidente interina da Venezuela Priorize VEJA no Google

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou nesta quarta-feira, 14, as sanções impostas contra Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e irmão da presidente interina do país, Delcy Rodríguez.

Jorge Rodríguez estava na lista de sancionados desde 2018, durante o primeiro mandato de Trump, quando Washington impôs punições a integrantes do círculo político do então presidente Nicolás Maduro. As sanções incluíam o congelamento de bens sob jurisdição dos EUA, a proibição de transações financeiras com cidadãos ou empresas americanas e restrições de viagens.

À frente do Parlamento venezuelano desde 2021, Jorge Rodríguez, de 60 anos, é uma das principais figuras do chavismo. Ex-vice-presidente de Hugo Chávez e ex-ministro da Comunicação, ele também lidera as negociações do governo com setores da oposição.

Uma nova rodada de conversas, apoiada pelos Estados Unidos, está prevista para esta quarta-feira, com o objetivo de discutir mudanças no sistema político venezuelano, incluindo reformas no Judiciário e no Conselho Nacional Eleitoral (CNE), órgão responsável pelas eleições.

Siga
Continua após a publicidade

Embora Delcy tenha prometido convocar novas eleições, ainda não há uma data definida para o pleito. A líder opositora María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, defende que a votação ocorra até julho de 2027. Em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, a presidente interina se reuniu pessoalmente com Trump pela primeira vez e reiterou o compromisso com a realização de eleições.

A retirada das sanções representa mais um passo na aproximação entre Washington e Caracas, iniciada após a captura de Maduro durante uma operação militar dos Estados Unidos realizada em 3 de janeiro. Nos últimos meses, Jorge Rodríguez conduziu a aprovação de reformas que ampliaram a participação de empresas estrangeiras na exploração de petróleo e minerais, além de abrir caminho para investimentos privados no setor elétrico. 

Continua após a publicidade

Em setembro, os dois países firmaram um entendimento que garante aos Estados Unidos acesso a um quinto das reservas de petróleo venezuelanas. 

Publicidade
TAGS:
Delcy Rodríguez
Donald Trump
Estados Unidos
Venezuela
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).