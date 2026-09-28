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Governo Trump revoga vistos de quase 30 autoridades latino-americanas por ‘corrupção’

Procurador-geral boliviano está entre os alvos da medida, que mira gente em nações aliadas para facilitar combate ao tráfico junto a governos de direita

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 18h32
US Secretary of State Marco Rubio whispers in the ear of President Donald Trump during a roundtable about Antifa in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, on October 8, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sussurra no ouvido do presidente Donald Trump durante reunião sobre a Antifa na Casa Branca, em Washington, DC. 08/10/2025 - (Jim Watson/AFP)
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O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 28, a revogação ou restrição de vistos de 27 autoridades, ex-autoridades, empresários e seus familiares de países da América Latina. A medida atinge pessoas da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru e, segundo o Departamento de Estado, tem como alvo estrangeiros envolvidos em corrupção ou narcotráfico que tenham atuado para “minar um governo democraticamente eleito”.

A decisão integra a uma estratégia mais ampla do governo Trump de ampliar a cooperação com governos latino-americanos no combate ao narcotráfico e ao crime organizado. Bolívia, Colômbia, Equador e Peru fazem parte do chamado Escudo das Américas, coalizão criada neste ano por Trump para articular países do hemisfério ocidental em ações contra o tráfico de drogas, o crime organizado e outras ameaças à segurança regional.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, visitou Colômbia, Equador e Peru neste mês e prometeu apoio americano às ações dos três países contra o tráfico de drogas e de pessoas. “Funcionários corruptos — e os criminosos que eles protegem — não são bem-vindos nos Estados Unidos”, afirmou o Departamento de Estado ao anunciar a medida.

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Alvos

Entre os principais alvos está o procurador-geral da Bolívia, Roger Mariaca, eleito em 2024 para um mandato de seis anos. O Departamento de Estado o acusou de ter “abusado de seus cargos públicos ao solicitar e aceitar subornos para facilitar o narcotráfico” e de ter ajudado “criminosos violentos a escapar da Justiça”. Segundo Washington, suas ações “colocam em risco os esforços do presidente Trump para combater o narcoterrorismo” e “enfraquecem as próprias instituições democráticas que a Bolívia, como participante do Escudo das Américas, está trabalhando para fortalecer”.

Mariaca e seus familiares imediatos foram considerados inelegíveis para entrar nos Estados Unidos. Em uma designação pública, o Departamento de Estado afirmou que o procurador-geral está envolvido em “corrupção significativa”. A medida foi tomada com base na seção 7031(c) da legislação americana, que permite designar estrangeiros sobre os quais o secretário de Estado tenha “informações confiáveis” de envolvimento em corrupção significativa ou graves violações de direitos humanos.

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A ofensiva também alcança outros 12 cidadãos bolivianos e seus familiares, entre eles procuradores, juízes, um ex-ministro da Justiça, um magistrado constitucional e um coronel da polícia. De acordo com o governo americano, os vistos existentes dessas pessoas foram revogados. Outros nove bolivianos que atualmente não possuem visto foram considerados inelegíveis para obter o documento.

‘Minar governo democraticamente eleito’

Na Colômbia, os atingidos são o empresário Euclides Antonio Torres Romero, dono de um conglomerado que atua principalmente nos setores de energia, sinalização de trânsito e iluminação pública, e a senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, ligada ao Pacto Histórico e ao Movimento Alternativo Indígena e Social (MAIS). O Departamento de Estado também anunciou restrições contra dois cidadãos do Equador e contra o juiz constitucional peruano Juan Carlos Núñez Matos.

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Ao anunciar a medida, o Departamento de Estado afirmou que os Estados Unidos estão adotando uma nova política de restrição de vistos contra estrangeiros e familiares próximos que “minam um governo democraticamente eleito por meio de corrupção ou atividades de narcotráfico”. Segundo a pasta, esse tipo de atuação é uma ameaça à segurança e ao Estado de Direito nas Américas e não será tolerado.

A política é baseada na Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos, que permite restringir a entrada de estrangeiros cuja presença ou atividades possam produzir “consequências adversas potencialmente graves” para a política externa americana.

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