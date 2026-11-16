O governo de Donald Trump renovou as ameaças de retaliação judicial a congressistas democratas que pretendem investigar o presidente e seus aliados. Em carta enviada no domingo, 15, à senadora Elizabeth Warren, o procurador federal Aaron Reitz exigiu a preservação de documentos relacionados às apurações e advertiu que o descumprimento poderia provocar “consequências jurídicas significativas”. Trump compartilhou a mensagem em sua rede Truth Social.

O aviso foi enviado enquanto os democratas montam uma lista de investigações para janeiro, quando assumirão o controle da Câmara dos Representantes e do Senado após a vitória nas eleições de meio de mandato de novembro. Warren, de Massachusetts, deve liderar a Comissão de Assuntos Bancários do Senado. Isso vai dar a ela mais poder para fiscalizar empresas e suas ligações com o governo.

Responsável pela Procuradoria Federal do Distrito Sul do Texas, Reitz acusou a senadora de planejar usar as investigações do Congresso para atingir pessoas próximas ao presidente. Ele afirmou ainda que as apurações precisam ter uma “finalidade legislativa legítima” e alegou que punir cidadãos por sua associação com Trump poderia violar os direitos constitucionais.

“O povo americano tem o direito de se associar livremente, sem que seus representantes eleitos o aterrorizem por meio de ações governamentais agressivas e de assédio”, escreveu Reitz na carta, que ele publicou no X (ex-Twitter). “Seus gritos de guerra, dirigidos a cidadãos e entidades privadas dos Estados Unidos por se associarem ao presidente Trump, podem violar esse direito constitucional. ”

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<p< span=””>O procurador deu a Warren até 23 de novembro para confirmar, por escrito, que recebeu a notificação e que tomou providências para preservar documentos e comunicações. A carta, no entanto, não apresenta uma acusação formal de crime contra a senadora.

Investigações

Uma das investigações tem como alvo o financiamento do salão de festas da Casa Branca e de outros projetos apoiados por Trump. Em carta divulgada na quinta-feira, 12, Warren, o senador Richard Blumenthal e o deputado Robert Garcia cobraram explicações da arrecadadora de fundos norte-americana Meredith O’Rourke, que, segundo relatos citados pelos parlamentares, coordenou mais de 800 milhões de dólares em contribuições. O grupo quer esclarecer se as empresas doadoras receberam contratos ou decisões regulatórias favoráveis em troca dos repasses.

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Warren é a quarta democrata a receber um aviso do governo em menos de uma semana. Reitz já havia enviado cartas a Blumenthal e à senadora Elissa Slotkin. Garcia, que deve comandar a Comissão de Fiscalização da Câmara, foi advertido pelo advogado da Casa Branca Will Scharf de que investigações destinadas a intimidar ou punir pessoas poderiam configurar conduta criminosa.

Em resposta a Reitz, Blumenthal classificou a ameaça de investigação contra ele como infundada e afirmou que fiscalizar possíveis irregularidades é uma atribuição constitucional do Congresso. “Não serei intimidado”, escreveu.

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