🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Mundo

Governo Trump remove Síria da lista de nações proibidas de comprar armas dos EUA

Novo sinal de aproximação vem após Washington retirar de Damasco o rótulo de 'promotor do terrorismo'

Por Sophia Paiva 30 set 2026, 18h41
Milhares de pessoas se reúnem na Praça Omíada para celebrar o primeiro aniversário da queda do regime de Bashar al-Assad em Damasco, Síria, em 8 de dezembro de 2025
Milhares de pessoas se reúnem na Praça Omíada para celebrar o primeiro aniversário da queda do regime de Bashar al-Assad em Damasco, Síria, em 8 de dezembro de 2025 (Getty/Getty Images)
Continua após publicidade
Governo Trump remove Síria da lista de nações proibidas de comprar armas dos EUA Priorize VEJA no Google

Os Estados Unidos removeram a Síria de sua lista de países proibidos de comprar ou importar armas americanas nesta quarta-feira, 30, na medida em que o governo Donald Trump se aproxima politicamente de Ahmed al-Sharaa, presidente sírio.

O Departamento de Estado americano anunciou a alteração do Regulamento Internacional de Tráfego de Armas (ITAR), removendo a Síria da lista e permitindo vendas de armas dos Estados Unidos.

“Em 19 de agosto de 2026, o secretário de Estado aprovou uma nova política comercial de defesa para a Síria que permitiria a revisão das transferências de artigos e serviços de defesa para a Síria caso a caso”, afirmou a nota. “O secretário instruiu o departamento a codificar essa mudança publicando uma emenda à ITAR removendo a Síria da lista de países para os quais é política dos Estados Unidos negar licenças e outras aprovações para exportações e importações de artigos de defesa e serviços de defesa destinados ou originados nesses países”, completou.

Siga

A mudança é o mais recente exemplo do governo Trump flexibilizando as restrições impostas à Síria durante a ditadura de Bashar al-Assad.

Continua após a publicidade

Aproximação

Al-Sharaa já havia celebrado, na véspera, a retirada de seu país da lista dos Estados Unidos de países que promovem o terrorismo — uma medida vista como um voto de confiança no presidente sírio e que ocorre enquanto as novas autoridades de Damasco tentam atrair investimentos para reerguer a nação devastada por mais de uma década de guerra civil.

“Hoje, a Síria se livra de uma mancha sombria e vira a página desse capítulo doloroso de seu passado para empreender o caminho do desenvolvimento e da reconstrução”, declarou Shara em um discurso. Ele também expressou seu “profundo agradecimento ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump”, e a todas as “nações amigas e solidárias” que ajudaram a Siria.

Continua após a publicidade

O Departamento de Estado americano também revogou sua designação da Frente al-Nusra — também conhecida como Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) — como organização terrorista global. Al-Sharaa era o líder do grupo, que comandou a ofensiva relâmpago que derrubou Assad em 2024 e chegou a atuar como o braço da Al-Qaeda na Síria, antes de romper vínculos com o grupo jihadista em 2016.

(A medida) elimina as últimas barreiras importantes para o investimento do setor privado na Síria e promove a recuperação econômica do país e sua reintegração à economia global”, afirmou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, em um comunicado.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Síria
Terrorismo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).