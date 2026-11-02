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Governo Trump vai à Suprema Corte para tentar barrar mais de 20.000 votos na Califórnia

Autoridades federais questionam cidadania dos eleitores às vésperas das eleições de meio de mandato nos EUA

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 15h38 | Atualizado em 2 nov 2026, 15h50
O presidente dos EUA, Donald Trump, durante um comício de campanha no Porto de Corpus Christi, em 27 de outubro de 2026.
O presidente dos EUA, Donald Trump, durante um comício de campanha no Porto de Corpus Christi, em 27 de outubro de 2026. (Chip Somodevilla/Getty Images)
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Governo Trump vai à Suprema Corte para tentar barrar mais de 20.000 votos na Califórnia Priorize VEJA no Google

O governo do presidente Donald Trump recorreu à Suprema Corte dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 2, para tentar suspender a contagem dos votos pelo correio de mais de 20 mil eleitores da Califórnia que, segundo autoridades federais, provavelmente não são cidadãos americanos. O pedido foi apresentado na véspera das eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms.

O Departamento de Justiça solicitou que as cédulas recebidas desses eleitores sejam separadas e permaneçam fora da apuração até a verificação da cidadania. O governo argumenta que, depois de misturadas às demais, elas não poderão ser identificadas e retiradas da contagem.

Segundo o governo federal, a lista com os nomes de mais de 20 mil eleitores foi elaborada a partir do cruzamento de registros eleitorais públicos com dados de imigração. Na Califórnia, todos os eleitores registrados recebem uma cédula de votação pelo correio.

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+ Como funcionam as midterms, eleições que podem mudar o rumo do governo Trump

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A disputa teve início em 15 de outubro, quando o Departamento de Justiça entrou com uma ação na Justiça Federal, alegando que a Califórnia impede ilegalmente a aplicação de uma lei de 1996 que criminaliza o voto de não cidadãos em eleições federais.

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Antes de chegar à Suprema Corte, a tentativa de separar as cédulas foi rejeitada por um tribunal federal de primeira instância, em 28 de outubro, e pelo Tribunal de Apelações do 9º Circuito, na sexta-feira 30. Ao negar a medida, a primeira instância apontou dúvidas sobre a confiabilidade da metodologia usada para montar a lista e alertou para o risco de privar eleitores do direito ao voto.

As autoridades da Califórnia argumentam que a relação pode incluir cidadãos americanos aptos a votar e afirmam que o governo não forneceu os dados e critérios necessários para avaliar a confiabilidade da lista apresentada. O procurador-geral do estado, Rob Bonta, também argumenta que alterar os procedimentos durante uma eleição já em andamento causaria confusão e interferiria na autonomia estadual para organizar o pleito.

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As eleições de terça-feira, 3, definirão o controle da Câmara dos Representantes e do Senado. A disputa judicial ocorre em meio aos esforços do governo Trump para contestar decisões relacionadas ao pleito na Justiça. O governo já havia tentado restringir o voto por correspondência — modalidade mais utilizada por eleitores democratas –, mas a Suprema Corte rejeitou a proposta em setembro.

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