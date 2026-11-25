Governo Trump propõe ampliar tarifaço sobre o Brasil e volta a criticar ‘práticas injustificáveis’
Representante Comercial dos EUA quer cobrar 10% a mais sobre aviões e aumentar taxas sobre açúcar brasileiro; alíquota de 25% já afeta outros produtos
O governo de Donald Trump anunciou nesta quarta-feira, 25, uma proposta para ampliar as tarifas contra o Brasil, com novas cobranças sobre importações de açúcar e aeronaves. A iniciativa prevê aumentar as taxas sobre o açúcar brasileiro e retirar a isenção concedida aos aviões fabricados no país, que passariam a pagar uma tarifa adicional de 10% para entrar nos Estados Unidos.
A medida foi apresentada pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), sob a justificativa de que Brasília não teria avançado suficientemente nas negociações para resolver o que Washington classifica como práticas comerciais desleais. Segundo o representante comercial americano, Jamieson Greer, as novas tarifas serviriam para aumentar a pressão sobre o governo brasileiro e levá-lo a negociar.
“Após mais de um ano de conversas, o Brasil não apresentou nenhum progresso significativo no sentido de solucionar as práticas comerciais prejudiciais que minam a competitividade de agricultores, trabalhadores, inovadores e empresas dos Estados Unidos”, afirmou Greer. “A modificação proposta hoje conferiria maior poder de negociação para se obter a eliminação de atos, políticas e práticas injustificáveis por parte do Brasil.”
A proposta ainda não entrou em vigor. O governo americano abriu uma consulta pública sobre as mudanças, que prevê o recebimento de manifestações até 30 de dezembro. Uma audiência sobre o assunto está marcada para 14 de janeiro de 2027. O valor exato da nova tarifa sobre o açúcar não foi especificado, mas a cobrança atingiria tanto o produto bruto quanto o refinado importado acima das cotas estabelecidas.
Pressão sobre setores estratégicos
No caso do açúcar, os Estados Unidos pretendem elevar as tarifas de importação de maneira não discriminatória, ou seja, aplicável também a outros países exportadores. A justificativa é impedir que produtores de outras origens ocupem o espaço deixado pelo Brasil no mercado americano. O país é o maior produtor e exportador mundial da commodity. Já no setor aeronáutico, a mudança atingiria diretamente a Embraer, uma das principais exportadoras brasileiras para os Estados Unidos.
A ofensiva ocorre no contexto de uma disputa comercial que se arrasta desde 2025. Em julho daquele ano, Trump anunciou tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, em meio a críticas ao tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).
Parte das cobranças foi posteriormente revista por decisão da Suprema Corte americana, que considerou o instrumento utilizado para justificar as tarifas ilegal. No entanto, uma investigação comercial aberta por Washington resultou, em julho deste ano, na imposição de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, com uma série de exceções.
A investigação americana, amparada na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, acusa o Brasil de adotar práticas prejudiciais aos interesses comerciais dos Estados Unidos em áreas como comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e combate ao desmatamento ilegal.
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contesta as acusações e já adotou medidas para questionar as tarifas, inclusive dando início aos trâmites para acionar a Lei de Reciprocidade. Apesar da nova ameaça, Washington afirma que continua aberto a negociações.