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Em nova ofensiva comercial, o governo Donald Trump propôs ampliar tarifas contra o Brasil, mirando o açúcar e impondo taxa de 10% sobre aviões da Embraer. Washington alega falta de avanços em negociações bilaterais. Entenda os impactos da medida e o que esperar da reação de Brasília.

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O governo de Donald Trump anunciou nesta quarta-feira, 25, uma proposta para ampliar as tarifas contra o Brasil, com novas cobranças sobre importações de açúcar e aeronaves. A iniciativa prevê aumentar as taxas sobre o açúcar brasileiro e retirar a isenção concedida aos aviões fabricados no país, que passariam a pagar uma tarifa adicional de 10% para entrar nos Estados Unidos.

A medida foi apresentada pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), sob a justificativa de que Brasília não teria avançado suficientemente nas negociações para resolver o que Washington classifica como práticas comerciais desleais. Segundo o representante comercial americano, Jamieson Greer, as novas tarifas serviriam para aumentar a pressão sobre o governo brasileiro e levá-lo a negociar.

“Após mais de um ano de conversas, o Brasil não apresentou nenhum progresso significativo no sentido de solucionar as práticas comerciais prejudiciais que minam a competitividade de agricultores, trabalhadores, inovadores e empresas dos Estados Unidos”, afirmou Greer. “A modificação proposta hoje conferiria maior poder de negociação para se obter a eliminação de atos, políticas e práticas injustificáveis ​​por parte do Brasil.”

A proposta ainda não entrou em vigor. O governo americano abriu uma consulta pública sobre as mudanças, que prevê o recebimento de manifestações até 30 de dezembro. Uma audiência sobre o assunto está marcada para 14 de janeiro de 2027. O valor exato da nova tarifa sobre o açúcar não foi especificado, mas a cobrança atingiria tanto o produto bruto quanto o refinado importado acima das cotas estabelecidas.

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Pressão sobre setores estratégicos

No caso do açúcar, os Estados Unidos pretendem elevar as tarifas de importação de maneira não discriminatória, ou seja, aplicável também a outros países exportadores. A justificativa é impedir que produtores de outras origens ocupem o espaço deixado pelo Brasil no mercado americano. O país é o maior produtor e exportador mundial da commodity. Já no setor aeronáutico, a mudança atingiria diretamente a Embraer, uma das principais exportadoras brasileiras para os Estados Unidos.

A ofensiva ocorre no contexto de uma disputa comercial que se arrasta desde 2025. Em julho daquele ano, Trump anunciou tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, em meio a críticas ao tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Parte das cobranças foi posteriormente revista por decisão da Suprema Corte americana, que considerou o instrumento utilizado para justificar as tarifas ilegal. No entanto, uma investigação comercial aberta por Washington resultou, em julho deste ano, na imposição de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, com uma série de exceções.

A investigação americana, amparada na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, acusa o Brasil de adotar práticas prejudiciais aos interesses comerciais dos Estados Unidos em áreas como comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e combate ao desmatamento ilegal.

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O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contesta as acusações e já adotou medidas para questionar as tarifas, inclusive dando início aos trâmites para acionar a Lei de Reciprocidade. Apesar da nova ameaça, Washington afirma que continua aberto a negociações.