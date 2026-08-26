Governo Trump pausa indefinidamente processos de visto para imigrantes no mundo todo

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O governo Trump suspendeu temporariamente os agendamentos de entrevistas para vistos de imigração globalmente, parte de uma ofensiva para restringir a entrada de estrangeiros. A medida visa treinar funcionários consulares para avaliar solicitantes de forma mais rigorosa, em meio a outras políticas agressivas e recordes de deportações.

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O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pausou de forma temporária os agendamentos de entrevistas para a obtenção de vistos de imigração em todo o mundo, informou o Departamento de Estado americano na terça-feira 25, segundo a agência de notícias Reuters. A medida ocorre em meio à ofensiva mais ampla do mandatário republicano para restringir a entrada de estrangeiros no país.

Um porta-voz do Departamento de Estado declarou que o órgão começou uma iniciativa global de treinamento em todas as embaixadas e consulados americanos, um processo de capacitação que obrigou um reajuste nos agendamentos de serviços de visto.

Autoridades não deram, porém, detalhes sobre o treinamento nem sobre seu cronograma, limitando-se a divulgar que o objetivo da iniciativa é ajudar funcionários consulares a barrar solicitantes considerados propensos a depender de benefícios públicos dos Estados Unidos, além de garantir que os pedidos de visto sejam avaliados de forma “abrangente e consistente”.

A suspensão dos agendamentos foi noticiada primeiro pelo Financial Times. Segundo o jornal, solicitantes de vistos de imigração que tinham entrevistas agendadas em embaixadas e consulados dos Estados Unidos receberam e-mails informando que seus horários haviam sido remarcados e que seriam posteriormente notificados sobre uma nova data.

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Cerco à imigração

O governo Trump promove uma ofensiva agressiva de deportações e repressão à imigração, que inclui desde a suspensão de iniciativas de asilo e restrições à obtenção de Green Card até a rejeição de pedidos de vistos por uma série de motivos, como opiniões políticas que a Casa Branca considera ferirem os interesses americanos (a exemplo de posições pró-Palestina contra a ofensiva do aliado americano Israel em Gaza).

Na segunda-feira 26, o governo americano divulgou uma proposta para tornar permanente uma taxa de US$ 103 mil (mais de R$ 530 mil, na cotação atual) para a emissão de novos vistos H-1B, aqueles destinados a trabalhadores estrangeiros altamente qualificados. A medida sem precedentes deve afetar, em especial, os setores de tecnologia, educação e pesquisa.

Além da expulsão de quem está em solo americano, as medidas provocaram um desincentivo à imigração. No ano passado, apenas 344 mil vistos H-1B foram solicitados, uma queda de mais de 25% em relação a 2024 e menos da metade dos 794 mil vistos solicitados em 2023.

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Também nesta terça 26, novos dados revelaram que o ICE, a polícia de imigração americana, prendeu 49. 571 pessoas em julho, o maior número de detenções mensais desde o início do segundo mandato de Trump, e também o mais alto em pelo menos quatro anos. O mês passado viu uma média de 1. 500 imigrantes capturados por dia, além de 1. 100 deportações a cada 24 horas.

As expulsões, aliás, também atingiram um nível recorde: quase 34 mil imigrantes foram removidos dos Estados Unidos em julho, o maior número desde o início do segundo governo Trump.

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Denúncias

A ofensiva migratória de Trump tem sido condenada por grupos de direitos humanos, que a consideram discriminatória e contrária aos direitos civis e ao devido processo legal. Organizações jurídicas também afirmam que a política criou um ambiente inseguro nos Estados Unidos, especialmente para minorias étnicas que manifestaram preocupação com perfilamento racial.

A política tem enfrentado alguns reveses judiciais. Na sexta-feira passada, um juiz federal derrubou uma medida do governo Trump que suspendia a emissão de vistos de imigrantes para solicitantes de 75 países, afirmando que a política excedia a autoridade legal do secretário de Estado, Marco Rubio.

No entanto, a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu ao ocupante do Salão Oval duas grandes vitórias em decisões sobre imigração em junho. O tribunal decidiu que o governo americano pode revogar as proteções contra deportação e autorizações de trabalho para centenas de milhares de imigrantes, focando inicialmente em cidadãos do Haiti e da Síria, além de barrar revisões judiciais sobre a medida. Em outra votação, a corte permitiu que a administração impeça solicitantes de asilo de entrarem ou apresentarem pedidos na fronteira entre os Estados Unidos e o México antes de pisarem em solo americano.