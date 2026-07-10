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Governo Trump impõe novas sanções contra o Irã após ataques no Estreito de Ormuz

As medidas dos EUA têm como alvos o iraniano Ali Ansari, um empresário e banqueiro que mora em Dubai, e outras 13 pessoas e entidades

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 22h54
O presidente dos EUA, Donald Trump
O presidente dos EUA, Donald Trump (Samuel Corum/Sipa/Bloomberg/Getty Images)
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Governo Trump impõe novas sanções contra o Irã após ataques no Estreito de Ormuz Priorizar nos meus resultados Google

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira, 10, novas sanções contra o Irã, em meio a escalada nas tensões com o país e o rompimento do cessar-fogo firmado no último mês. As medidas dos EUA têm como alvos o iraniano Ali Ansarium empresário e banqueiro que mora em Dubai, e outras 13 pessoas e entidades. 

De acordo com uma nota divulgada pelo Departamento do Tesouro dos EUA, as medidas foram adotadas devido aos novos ataques do Irã a petroleiros no Estreito de Ormuz. Além disso, o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o departamento “continuará usando todas as ferramentas à sua disposição para isolá-lo, assim como outras elites do regime, do sistema financeiro global”.

Segundo as autoridades norte-americanas, Ali Ansari teria “laços estreitos com as elites do regime para enriquecer a si mesmo e a seus aliados às custas do povo iraniano”. Ele é acusado de desviar recursos públicos para adquirir imóveis e participações em empresas ao redor do mundo. 

Ansari institucionalizou, na prática, o desfalque em larga escala dentro do regime iraniano, desviando recursos públicos para um amplo portfólio de imóveis e participações comerciais no exterior, enriquecendo a si mesmo, as elites do regime — incluindo figuras importantes do Gabinete do Líder Supremo — e a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC)”, diz a nota.

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As sanções do país incluem o bloqueio de todos os bens que estejam nos Estados Unidos das pessoas citadas, além da proibição da realização de transações. O documento também prevê a aplicação de punições para estrangeiros que mantenham relações comerciais com os indivíduos e entidades citadas.

As tensões entre os países

Após dois dias de intensos confrontos, Estados Unidos e Irã interromperam os ataques nesta sexta-feira, abrindo espaço para uma nova tentativa de negociação que busca evitar uma escalada militar no Oriente Médio. A pausa nas hostilidades ocorre enquanto diplomatas do Catar viajam a Teerã para tentar recolocar o diálogo entre os dois países nos trilhos.

Segundo um funcionário americano ouvido pela emissora catari Al Jazeera, Washington continua comprometido com uma solução diplomática e mantém conversas técnicas com representantes iranianos, apesar da troca de bombardeios registrada nos últimos dias. Nesta sexta, o presidente Donald Trump escreveu nas redes sociais que os Estados Unidos concordaram em continuar as negociações com o Irã, mas reiterou que o cessar-fogo entre os dois países chegou ao fim.

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A redução da tensão ocorre menos de 24 horas depois de uma das fases mais delicadas do conflito desde o rompimento do cessar-fogo firmado em 17 de junho. Na quinta-feira, forças americanas atingiram alvos militares e o entorno da usina nuclear de Bushehr, enquanto Teerã respondeu com o lançamento de mísseis e drones contra instalações ligadas aos Estados Unidos no Kuwait, Bahrein e Catar.

Apesar da ofensiva iraniana, o Departamento de Defesa americano afirmou que os projéteis foram interceptados ou não causaram danos significativos às tropas americanas, e que nenhum militar ficou ferido.

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