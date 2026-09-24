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Governo Trump descumpre decisão judicial e volta a barrar jornalistas na Casa Branca

CNN, Politico e MSNOW disseram ter tido acesso negado horas após juiz mandar restabelecer credenciais dos veículos

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 10h30 | Atualizado em 24 set 2026, 11h06
A Casa Branca, edifício branco de estilo neoclássico, com colunas frontais e bandeiras dos EUA e POW/MIA tremulando no topo, sob céu azul claro e árvores verdes e marrons em primeiro plano
Vista da Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos (Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)
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Jornalistas da CNN, do Politico e da MS NOW voltaram a ser barrados ao tentarem entrar na Casa Branca nesta quinta-feira, 24, poucas horas depois de um juiz federal determinar que o governo do presidente Donald Trump restabelecesse as credenciais dos três veículos.

Um repórter do Politico que tentou entrar na sede do governo americano durante a manhã foi impedido de passar pela segurança e teve sua credencial recolhida, segundo o próprio veículo. Jornalistas da CNN e da MS NOW também relataram ter sido barrados na Casa Branca nesta quinta-feira.

Horas antes, o juiz federal Timothy Kelly havia ordenado que a administração Trump restabelecesse “imediatamente” o acesso de CNN, MSNow e Politico à Casa Branca, afirmando que a proibição imposta aos veículos de comunicação provavelmente é inconstitucional. A medida, válida inicialmente por 14 dias, suspende a proibição enquanto a Justiça analisa a ação apresentada pelos três veículos contra o governo.

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Proibição

Trump expulsou os repórteres dos três veículos da residência presidencial na última sexta-feira, como punição por divulgarem o que ele classificou como “notícias falsas”.

“Tenho orgulho de anunciar que, com efeito imediato, estou banindo a rede de notícias falsas CNN, a MSNow e o Politico da Casa Branca como resultado de sua constante ‘reportagem’ de NOTÍCIAS FALSAS”, escreveu o mandatário nas redes sociais.

Segundo ele, “os veículos de comunicação não deveriam poder escrever ou noticiar constantemente FICÇÃO e MENTIRAS quando estão cobrindo o presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América”.

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No sábado, 19, repórteres da CNN e da MS NOW foram proibidos de acessar a Casa Branca, e funcionários do governo Trump apreenderam os crachás dos jornalistas. Tradicionalmente, jornalistas de diferentes veículos dos EUA e do mundo têm acesso regular aos setores de imprensa da Casa Branca, para acompanhar entrevistas coletivas, pronunciamentos e anúncios no Salão Oval.

O presidente Trump negou que esteja atacando a imprensa livre do país e disse que combate as “fake news”, que chamou de uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos.

“A Casa Branca não está promovendo um ataque à imprensa livre, algo que eu valorizo. Ela está promovendo um ataque às FAKE NEWS, algo que cresceu como um câncer em nossos amados Estados Unidos da América. Elas são corruptas, intencionais, disseminadas, totalmente coordenadas e completamente fora de controle. São uma ameaça à nossa segurança nacional e precisam ser detidas, AGORA! ”, afirmou o republicano em sua rede Truth Social na segunda-feira.

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Boicote

Após o bloqueio, as cinco principais redes de televisão dos Estados Unidos, que participam do chamado pool de imprensa da Casa Branca, anunciaram que iriam suspender a cobertura conjunta de eventos do governo americano.

O grupo reúne ABC, CBS, CNN, Fox News e NBC, que se revezam na produção de imagens de atos e pronunciamentos presidenciais e distribuem o material entre as emissoras e outras organizações de imprensa.

Como a CNN e a NBC fazem parte do conjunto de veículos atingidos pela medida, as cinco redes decidiram não substituir a equipe da CNN que estava escalada para a cobertura. Em comunicado, as emissoras afirmaram que o público tem interesse em receber informações independentes sobre o governo e que nenhuma administração deveria restringir uma organização jornalística por discordar de sua cobertura.

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‘Trump TV’

Em resposta ao boicote, a Casa Branca lançou nesta segunda-feira, 21, a “Trump TV”, um canal no YouTube que transmite 24 horas por dia discursos, anúncios e outros conteúdos relacionados às atividades do presidente dos Estados Unidos.

Batizada oficialmente de “Trump TV: The Essentials Station”, a plataforma funciona pelo canal da Casa Branca no YouTube e reúne vídeos produzidos ou selecionados pelo próprio governo. A primeira transmissão começou por volta das 19h de segunda-feira, no horário de Washington, com um discurso feito por Trump no Monte Rushmore em 3 de julho, durante as comemorações dos 250 anos da independência americana. Mais tarde, o canal exibiu imagens da posse do presidente em janeiro de 2025.

A divulgação no X afirmou que o canal “já está no ar via streaming. Com transmissão 24 horas por dia, 7 dias por semana, e atualizações em tempo real, ele reúne em um só lugar os melhores momentos do passado, anúncios e tudo de mais importante e recente da administração”.

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