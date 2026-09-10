Governo Trump deporta criança brasileira para o Haiti; bebê de 3 anos estava no voo

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O governo dos EUA deportou uma criança brasileira para o Haiti, país em calamidade. O caso ocorreu em 27 de agosto, em um voo com 57 passageiros, incluindo outros menores. A medida se alinha à política anti-imigração de Donald Trump, que suspendeu o TPS para haitianos, ampliando as deportações para uma nação perigosa e sem governo estável.

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O governo dos Estados Unidos deportou uma criança brasileira para o Haiti e meio ao cerco anti-imigração do presidente Donald Trump. Tomado por gangues armadas que mataram 3 mil pessoas só no primeiro semestre do ano e sem chefe de Estado desde o assassinato do último presidente, em 2021, o país da América Central é considerado um dos lugares mais perigosos do mundo.

O caso ocorreu em 27 de agosto. Além do brasileiro, nascido em 2021, havia outros pequenos entre os 57 passageiros do voo de deportação, incluindo um bebê de 3 anos nascido nos Estados Unidos, segundo informações do Miami Herald.

Ao jornal americano, os pais do bebê descreveram como “escandaloso” o fato de crianças nascidas fora do Haiti estejam sendo enviadas para lá pelos Estados Unidos e condenaram o governo haitiano por aceitarem recebê-las devido ao despreparo para acolher repatriados.

De acordo com o Miami Herald, tanto o bebê americano quanto a criança brasileira viajavam com seus pais, que são haitianos.

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Fim do TPS

A situação escabrosa pode se repetir. No mês passado, após aval da Suprema Corte americana, o governo Trump suspendeu o Status de Proteção Temporária (TPS, na sigla em inglês) para imigrantes do Haiti. A política de acolhida humanitária, que também era aplicada a cidadãos de nações como a Venezuela, permitia a 330 mil haitianos viverem nos Estados Unidos.

Após a oficialização do Supremo, o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) anunciou que ampliaria as deportações rumo à nação caribenha, falando em repatriar até 250 haitianos por semana. O voo onde estava o menino brasileiro foi o nono do ano rumo ao Haiti.

“Apesar dos esforços de juízes ativistas, a Suprema Corte reafirmou o que já sabemos: o ‘T’ na sigla TPS significa TEMPORÁRIO. O TPS nunca foi concebido para ser permanente; no entanto, governos anteriores o utilizaram como um programa de anistia de facto por décadas. Sob a liderança firme do presidente Donald Trump, estamos colocando a América em primeiro lugar novamente”, declarou no final de agosto o secretário do DHS, Markwayne Mullin.

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País em calamidade

Além disso, o caso específico do menino brasileiro pode não ser isolado. Cerca de 200 mil haitianos vivem no Brasil hoje, muitos dos quais vieram após o terremoto devastador de 2010 (o mesmo que fez o governo Barack Obama estender o TPS ao Haiti). Vários seguem, depois, rumo aos Estados Unidos em busca de melhores condições econômicas.

Informações obtidas pela Folha de SP indicam que a família do menino — que além dos pais haitianos, tem um irmão caçula nascido nos Estados Unidos e um mais velho nascido no Haiti –, era beneficiária do TPS e vivia em Nova York, o segundo maior reduto da comunidade haitiana no país depois da Flórida.

O grupo foi repatriado em Cap-Haïtien, a segunda maior cidade do Haiti e a principal porta de entrada para voos internacionais desde que a onda de violência restringiu viagens aéreas para Porto Príncipe. Hoje, quase 90% da capital é controlada por gangues.

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Cerca de 1,5 milhão de pessoas (mais de 12% da população total) foram forçadas a abandonar suas casas para fugir do terror urbano. Elas vivem aglomerados em acampamentos improvisados sem infraestrutura básica; mais da metade é dependente de assistência humanitária. Apesar do norte do Haiti ter sido poupado do pior da violência, moradores afirmam que os voos de deportação estão sobrecarregando os já escassos recursos locais.

“Após os esforços para revogação maciça de seus status legais, o governo (americano) está enviando pessoas — inclusive crianças — de volta ao perigo no Haiti, com plena consciência do que está fazendo”, disse ao Miami Herald Savi Arvey, da ONG Human Rights First.

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Isso ocorre em meio a um cerco mais amplo à imigração. Em julho, o governo Trump realizou quase 50 mil detenções de estrangeiros, o recorde mensal deste seu segundo mandato. Mais recentemente, ele também anunciou novas restrições para emissões de vistos, desencorajando a vinda de novos imigrantes.