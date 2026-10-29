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Governo Trump demite principal estrategista do Exército, diz imprensa americana

Brett Sylvia teria sido afastado por 'vazar informações à mídia' sobre guerras no Irã e Ucrânia em meio à limpa de Pete Hegseth no Pentágono

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 09h13
Homem de meia-idade, careca, com uniforme militar verde-oliva e gravata, sorrindo levemente. Ao fundo, bandeiras dos EUA e do Exército Americano.
O tenente-general Brett Sylvia. - (US Army/Reprodução)
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O governo dos Estados Unidos demitiu o principal estrategista do Exército, o tenente-general Brett Sylvia, informaram veículos da imprensa americana nesta quinta-feira, 29. O afastamento ocorre em meio a uma limpa no Pentágono promovida pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, e no momento em que a administração de Donald Trump parece traçar planos para novos ataques contra o Irã.

Sylvia, que ocupava o cargo de comandante de estratégia, planejamento e política do Estado-Maior Conjunto, teria sido acusado de má conduta por vazar à mídia informações sigilosas relacionadas à guerra no Oriente Médio e ao conflito entre Rússia e Ucrânia, de acordo com a emissora americana CBS News. Uma fonte ouvida pelo canal relatou que ele foi reprovado em três testes de polígrafo que abordaram os supostos contatos com a imprensa, acrescentando que o caso foi encaminhado ao Departamento de Justiça.

Entre seus cargos anteriores, Sylvia comandou a divisão responsável pelos ataques aéreos do Exército e comandou uma unidade no Iraque.

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Limpa na caserna

A demissão do estrategista militar, que foi reportada primeiro pela revista americana The Atlantic, ocorreu em meio a um expurgo entre oficiais de alto escalão do Exército desde o retorno de Trump ao poder, em janeiro de 2025. Hegseth afirmou que os Estados Unidos reduziram em 20% o número de generais e almirantes, o que ele atribuiu a uma melhor “prestação de contas”.

O secretário de Defesa sugeriu que os cortes foram direcionados a oficiais que não aderiram aos seus esforços para garantir que as Forças Armadas se concentrem na guerra e não nas políticas progressistas (“woke“) dos governos anteriores.

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Por ora, não foi anunciado um substituto para Brett Sylvia, segundo a The Atlantic. A ausência de um estrategista é ainda mais delicada agora, uma vez que Trump cogita voltar a bombardear o Irã após as eleições de meio de mandato, em 3 de novembro.

“Talvez façamos outra pequena ‘Fúria Épica'”, declarou Trump na semana passada, em referência ao nome da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra a república islâmica em fevereiro, que desencadeou a guerra.

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Não foram registrados ataques americanos nem iranianos significativos contra alvos em terra desde o início de setembro, e o conflito tem se concentrado em bombardeios contra navios comerciais.

Negociações ou ataques?

De acordo com a agência The Associated Press, autoridades americanas orientaram alguns países do Oriente Médio a se prepararem para uma possível retomada de ações militares contra o Irã após o pleito da próxima semana, bem como para eventuais retaliações iranianas.

Separadamente, o jornal The Wall Street Journal noticiou que o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, enviou uma carta ao Irã para contatar “um dos integrantes da ala mais linha-dura do país para tentar retomar as negociações de paz”.

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Trump, porém, minimizou a ideia de tratativas renovadas. “Eles (iranianos) precisam de ajuda com suprimentos médicos e outras coisas… (Vance) me perguntou o que eu achava (sobre a carta) e eu disse: ‘Se quiser tentar, tudo bem’”, declarou ele a repórteres.

Por parte de Teerã, o chanceler Abbas Araghchi escreveu em sua conta no X (ex-Twitter), na quarta-feira 28, que “o Irã continua dando à diplomacia uma chance de ter sucesso”.

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