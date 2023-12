Governo recebe familiares de brasileiro sequestrado pelo Hamas

Os familiares de nove reféns que foram sequestrados pelo grupo terrorista palestino Hamas, durante um ataque a comunidades no sul de Israel há dois meses, chegaram no Brasil nesta segunda-feira, 11. Entre eles, o governo brasileiro receberá parentes do brasileiro Michel Nisenbaum, que vive em Israel e tido como sequestrado, já que está desaparecido desde o dia 7 de outubro.

A irmã de Michel, Mary Shohat, e uma das filhas do brasileiro-israelense, Hen Mahluf, participaram nesta manhã de uma solenidade no Senado, em Brasília, para discutir a guerra entre Israel e Hamas. Outros três familiares de pessoas mantidas como reféns do grupo terrorista também estão presentes.

O objetivo da visita, uma iniciativa da iniciativa da Confederação Israelita do Brasil (Conib) e da Federação Israelita do Estado São Paulo (Fisesp), segundo os organizadores, é “sensibilizar a sociedade brasileira” pela libertação das pessoas ainda mantidas em cativeiro na Faixa de Gaza, além de pedir apoio do governo brasileiro para a interlocução no resgate dos cativos.

Eles iniciarão a agenda no país participando de uma sessão no Senado, em Brasília, onde também vão falar com a imprensa. No dia seguinte, o grupo vai viajar para São Paulo, onde participarão de agenda com lideranças da comunidade judaica.

Continua após a publicidade

Quem vem ao Brasil

Os familiares na comitiva para o Brasil são:

Mary Shohat e Hen Mahluf, irmã e filha do israelo-brasileiro Michel Nisembaum, sequestrado pelo Hamas;

Maurice Schneider, tio de Shiri Bibas e tio avô do bebê Kfir Bibas e de seu irmão Ariel;

Maia Chmiel, prima de Yair Horn e Eitan Horn, irmãos que foram sequestrados no Kibutz Nir-Oz;

Guefen Sigal, sobrinha de Fernando Merman que estava em visita ao Kibutz Nir Yitzhak quando foi sequestrado juntamente com Luis Har, marido da sua mãe.

Antes de chegar ao país, as famílias também vão visitar o Uruguai e a Argentina com o mesmo objetivo.

+ Após dois meses de guerra, Lula reconhece haver refém brasileiro em Gaza

Refém brasileiro

A visita ocorre semanas depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmar que um brasileiro está entre os reféns do Hamas, mas sem mencionar o nome de Michel Nisembaum. Segundo o petista, o país já está negociando a sua libertação.

“Ainda tem mais brasileiros lá. (Estamos trabalhando) na liberação de um refém, que ainda pode ser liberado por esses dias”, afirmou o presidente durante a sua visita a Doha, no Catar.

Nisembaum está desaparecido desde o dia 7 de outubro e a sua família ainda não recebeu nenhuma informação sobre o seu estado de saúde. Mary, a irmã de Michel, afirmou a VEJA que no dia dos atentados em Israel, ele saiu de casa para buscar sua netinha. Ele deveria dirigir de Sderot, onde mora, para Ashkelon, a 70 quilômetros de distância, mas sumiu enquanto estaria no trajeto.

Continua após a publicidade

Dias depois do ataque, as Forças de Defesa de Israel (FDI) informaram que havia brasileiros entre as pessoas sequestradas. O governo brasileiro, porém, só confirmou a informação no dia 30 de novembro.