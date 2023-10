Governo Lula já resgatou 916 pessoas de guerra Israel-Hamas

Com a Operação Voltando em Paz, o governo Lula já resgatou 916 pessoas e 24 animais de estimação de Israel desde o início do conflito contra o Hamas, grupo terrorista palestino, em 7 de outubro. Na madrugada deste domingo, 15, o quinto voo feito com um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) chega ao Aeroporto Internacional do Galeão, do Rio de Janeiro, com 215 pessoas, incluindo 9 bebês, além de 16 pets. A aeronave partiu de Tel Aviv por volta do meio-dia (horário de Brasília) deste sábado, 14.

O primeiro voo da operação aterrissou em Brasília na quarta-feira, 11, com 211 pessoas. Outras 214 pessoas, além de um cão e três gatos, chegaram no país pelo Galeão no dia seguinte. O terceiro avião da FAB pousou com 69 pessoas em Recife na sexta-feira, 13, para desembarque de cinco passageiros, depois seguiu para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde o resto desceu. Já a quarta viagem tinha 207 pessoas, dois cachorros e dois gatos, chegando no Rio de Janeiro na madrugada de sábado. Todos os voos partiram de Tel Aviv, cidade de Israel.