Governo dos EUA investiga queda de avião com 9 pessoas a bordo
A investigação ficará a cargo da Administração Federal de Aviação dos EUA
Um avião com nove pessoas a bordo caiu em uma área residencial do condado de Palm Beach, na Flórida, na tarde deste domingo, 1º, e explodiu em uma grande bola de fogo. As informações são da CNN dos Estados Unidos. As autoridades investigam as causas do acidente. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes. É possível ver a queda do avião em vídeos nas redes sociais.
A investigação ficará a cargo da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) e do Conselho Nacional de Segurança no Transporte dos EUA (NTSB), segundo comunicado da agência americana.
A Learjet 60 business jet crashed into a mobile home park in Greenacres, Palm Beach County, Florida, on Sunday afternoon. Video shows the aircraft going down, followed by a large fire at the scene.
Palm Beach County Fire Rescue declared a mass casualty incident and reports multiple fatalities. It’s not yet clear how many people were on board or whether anyone on the ground was killed.Siga
The cause hasn’t been determined. The FAA is expected to investigate.
The crash site is roughly 7 miles from Mar-a-Lago in Palm Beach, where NORAD confirmed last week that it deployed ground-based air defense assets at the Secret Service’s request.
Flight tracking data identifies the aircraft as N722BD. https://t.co/WMFG3Sh5KX
— MONEYGRID (@MoneyGrid7) November 1, 2026
A queda ocorreu nas proximidades da Military Trail, entre a Cresthaven Boulevard e a 10th Avenue North, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach. A aeronave envolvida era um Learjet 60, que havia decolado do Aeroporto Internacional Austin-Bergstrom, no Texas, com destino às Bahamas.
Dados do site ADS-B Exchange mostram que o jato perdeu aproximadamente 27 mil pés de altitude em apenas um minuto, pouco antes de o sinal de rastreamento ser interrompido.
O local do acidente fica a cerca de 6,5 quilômetros ao sul do aeroporto de West Palm Beach, que recebeu o nome do presidente Donald Trump no início deste ano. Trump esteve na cidade neste domingo, mas deixou o aeroporto a bordo do Air Force One pouco mais de uma hora antes da queda.
Havia tempestades isoladas na região no momento do acidente. Minutos antes de iniciar a descida, o avião também havia atravessado uma área de tempestade mais intensa. Ainda não há confirmação de que as condições meteorológicas tenham contribuído para a queda.
Após o acidente, as autoridades determinaram o bloqueio de todas as faixas da Military Trail, nos sentidos norte e sul, por tempo indeterminado. Os motoristas foram orientados a evitar a região e utilizar caminhos alternativos.