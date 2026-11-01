Governo dos EUA investiga queda de avião com 9 pessoas a bordo

Um avião com nove pessoas a bordo caiu em uma área residencial do condado de Palm Beach, na Flórida, na tarde deste domingo, 1º, e explodiu em uma grande bola de fogo. As informações são da CNN dos Estados Unidos. As autoridades investigam as causas do acidente. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes. É possível ver a queda do avião em vídeos nas redes sociais.

A investigação ficará a cargo da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) e do Conselho Nacional de Segurança no Transporte dos EUA (NTSB), segundo comunicado da agência americana.

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A queda ocorreu nas proximidades da Military Trail, entre a Cresthaven Boulevard e a 10th Avenue North, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach. A aeronave envolvida era um Learjet 60, que havia decolado do Aeroporto Internacional Austin-Bergstrom, no Texas, com destino às Bahamas.

Dados do site ADS-B Exchange mostram que o jato perdeu aproximadamente 27 mil pés de altitude em apenas um minuto, pouco antes de o sinal de rastreamento ser interrompido.

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O local do acidente fica a cerca de 6,5 quilômetros ao sul do aeroporto de West Palm Beach, que recebeu o nome do presidente Donald Trump no início deste ano. Trump esteve na cidade neste domingo, mas deixou o aeroporto a bordo do Air Force One pouco mais de uma hora antes da queda.

Havia tempestades isoladas na região no momento do acidente. Minutos antes de iniciar a descida, o avião também havia atravessado uma área de tempestade mais intensa. Ainda não há confirmação de que as condições meteorológicas tenham contribuído para a queda.

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Após o acidente, as autoridades determinaram o bloqueio de todas as faixas da Military Trail, nos sentidos norte e sul, por tempo indeterminado. Os motoristas foram orientados a evitar a região e utilizar caminhos alternativos.