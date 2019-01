Governo do México deseja sucesso a Bolsonaro como presidente

Cidade do México, 29 dez (EFE).- O governo do México desejou sucesso a Jair Bolsonaro em seu mandato como presidente do Brasil, que começará em 1º de janeiro, afirmou neste sábado, 29, em comunicado a chancelaria mexicana.

Segundo o comunicado, Bolsonaro “conta com a disposição, vontade e compromisso de trabalhar em conjunto para fortalecer a relação e a cooperação de ambos países para seu desenvolvimento, bem-estar e o da região”.

A chancelaria confirmou que, como representante do governo mexicano na posse de Bolsonaro, estará o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula.

Villalobos foi designado como representante do governo do México para a posse de Bolsonaro pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, segundo a chancelaria.