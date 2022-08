Governo do Chile vai sancionar responsáveis por cratera gigante no deserto

O Ministério de Minas e Energia do Chile anunciou nesta terça-feira, 9, que irá aplicar duras sanções aos responsáveis pelo enorme sumidouro perto de uma mina de cobre no norte do país. O buraco de 36,2 metros de diâmetro surgiu no final de julho nas cercanias da mina de Alcaparrosa, cerca de 800 quilômetros ao norte de Santiago, e assustou a população.

“Vamos até o fim com as consequências para sancionar e não apenas multar”, disse a ministra responsável, Marcela Hernando, em comunicado, acrescentando que as multas tendem a ser insignificantes e a decisão deve ser “exemplar” para as mineradoras.

Identificada no último sábado, 6, a cratera fica a apenas 600 metros de locais povoados e de um centro de saúde. Segundo as autoridades locais, estava com 25 metros quando foi medida pela primeira vez. No entanto, seu diâmetro total já chega a 36,5 metros, o que tem preocupado os moradores próximos.

Vídeos divulgados pela mídia chilena mostraram várias imagens aéreas do enorme buraco em um campo de mineração da empresa sueco-canadense Lundin Mining, próximo a cidade de Tierra Amarilla. A mineradora é responsável por 80% da propriedade, enquanto os outros 20% estão nas mãos do conglomerado japonês Sumitomo.

Segundo a ministra, embora o órgão regulador de mineração do país tenha feito uma inspeção na área em julho, não foi possível detectar a “sobre-exploração”, termo utilizado para designar a utilização de um recurso renovável para além do seu limiar de sustentabilidade.

“Isso também nos faz pensar que temos que reformular quais são os nossos processos de fiscalização”, disse ela.

Em comunicado, a Lundin disse que ainda não é possível afirmar com clareza que o sumidouro foi causado por causa de uma sobre-exploração e que os estudos hidrogeológicos e de mineração fornecerão as respostas necessárias.

“Diferentes eventos que poderiam ter causado o buraco estão sendo investigados, incluindo as chuvas anormais registradas durante o mês de julho, o que é relevante”, acrescentou a empresa.

SOCAVÓN! Un socavón de aproximadamente 25 metros de diámetro se produjo este sábado en la Mina Alcaparrosa, Tierra Amarilla, #RegiónDeAtacama. Personal de @Sernageomin se constituyó ese mismo día para evaluar la situación y levantar recomendaciones. pic.twitter.com/WfwAwcP9Oc — Sernageomin (@Sernageomin) August 1, 2022

O Serviço Nacional de Geologia e Mineração do Chile, vinculado ao Ministério de Mineração, disse no Twitter que enviou especialistas à área para avaliar a situação. O prefeito de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, pediu às autoridades federais que investiguem a origem e as causas do sumidouro e apurem os riscos de que possa voltar a acontecer em outra área da cidade.