Governo da Ucrânia pede que moradores deixem suas casas no sul do país

Autoridades ucranianas pediram às pessoas que vivem no sul do país para deixar suas casas em meio a um contra-ataque contra as tropas russas nesta segunda-feira, 30. Em comunicado oficial, a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk prometeu que as Forças Armadas da Ucrânia irão recuperar todo o território perdido até então, mas alertou que ocorrerão lutas ferozes e prolongadas até que o objetivo seja alcançado.

+ Jornalista francês morre atingido por estilhaços de bomba russa na Ucrânia

“Meu conselho: mude-se para território controlado pela Ucrânia. Eu sei que é difícil, mas você tem que tentar encontrar caminhos e oportunidades. Porque, em última análise, é uma questão de sua segurança e de seus filhos”, disse Vereshchuk.

No último domingo, 29, soldados ucranianos realizaram uma contra-ofensiva em Kherson, ao sul do país, primeira cidade a cair nas mãos do Exército russo. Em fala a uma emissora de televisão nacional, o conselheiro do ministro de Assuntos Internos da Ucrânia, Vadym Denysenko, disse que combatentes inimigos foram obrigados a recuar mais de 10 quilômetros nos últimos dias na região.

Apesar do avanço, as tropas russas tiveram semanas para fortalecer suas posições no sul, ainda que grande parte de sua força esteja focada no leste ucraniano, onde estão as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. Segundo analistas, no entanto, esse avanço ao sul pode significar uma perda de força na no leste, uma vez que a Rússia precisará deslocar novas tropas para reforçar a região.

Continua após a publicidade

+ Biden: EUA não fornecerão à Ucrânia foguetes que podem alcançar Rússia

“Os contra-ataques ucranianos podem retardar adicionalmente os esforços russos para consolidar o controle administrativo do sul ocupado da Ucrânia”, disse o think tank Instituto para Estudo da Guerra, em Washington.

Depois de não conseguir tomar a capital da Ucrânia, Kiev, e outra importante cidade, Kharkiv, em sua guerra de três meses, a Rússia está tentando assumir o controle total de Donbas, onde estão todas as províncias de Luhansk e Donetsk. O território é o antigo centro industrial da Ucrânia que vai de Mariupol, no sul, até a fronteira norte. Predominantemente de língua russa, quase um terço da área foi tomada por forças separatistas pró-Rússia em 2014.

Admitindo o grande desgaste das forças ucranianos no leste, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que cerca 100 soldados morrem todos os dias na região e repreendeu o Ocidente por não fazer o suficiente para ajudar Kiev a vencer a guerra. O líder ucraniano também criticou sugestões recentes de que um acordo de paz poderia incluir concessões territoriais da Ucrânia à Rússia e pressionou a comunidade internacional pelo envio de mais armamento.

Na sexta-feira, o Ministério de Defesa do Reino Unido informou que as forças terrestres russas cercaram totalmente as cidades de Sievierodonetsk e Lyschansk, capturando várias aldeias próximas.

Combates intensos estão em andamento nos arredores de Severodonetsk, sob bombardeios quase contínuos. O prefeito da cidade, Oleksandr Stryuk, diz que 60% das habitações estão completamente destruídas e até 90% dos prédios estão danificados.

Continua após a publicidade