Governo da Hungria propõe taxação dos ultrarricos; veja como funcionará

O governo da Hungria propôs nesta terça-feira, 6, a taxação de riquezas acima de 1 bilhão de florins (cerca de R$ 15 milhões). Trata-se de uma proposta de campanha do primeiro-ministro Peter Magyar, do partido de centro-direita Tisza, que chegou ao poder em maio deste ano. A vitória de Magyar encerrou 16 anos de governo de Viktor Orbán, líder do partido nacionalista Fidesz.

Espera-se que o plano seja aprovado sem dificuldades no Parlamento, onde o Tisza tem maioria absoluta. O governo sugere um imposto anual de 1% sobre a riqueza de indivíduos que possuam mais de 1 bilhão de florins e de 1,5% para aqueles que detenham um patrimônio acima de 100 bilhões de florins (R$ 1,5 bilhão) a partir de 2027.

O imposto cobre todas as formas de riqueza, como imóveis, investimentos, participações empresariais e ativos localizados fora da Hungria, com os empréstimos sendo dedutíveis da base tributária. Em publicação nas redes sociais, Magyar informou que as propostas serão publicadas em breve no site do governo para o público.

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A medida afetará diretamente Lőrinc Mészáros, considerado o homem mais rico da Hungria. Dono de um vasto império empresarial, com mais de 300 empreendimentos, ele acumula 1,786 trilhão de florins (mais de R$ 26,79 bilhões na cotação atual), segundo o ranking da revista Forbes publicado neste ano. Ele é seguido por Sándor Csányi, presidente do Banco OTP, que tem uma riqueza estimada em 649,7 bilhões de florins (cerca de R$ 9,75 bilhões).

O Tisza procura reduzir um déficit orçamentário projetado em 7,5% da produção nacional este ano. O governo anunciará ainda em outubro seu orçamento para 2027 e um roteiro para a adoção do euro.