Governo confirma morte de brasileiro que estava desaparecido em Israel

O Ministério das Relações Exteriores informou que Ranani Nidejelski Glazer, brasileiro de 24 anos que estava desaparecido desde o último sábado em Israel após ataques do grupo extremista armado Hamas, foi encontrado morto.

“O Governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel”, diz o Itamaraty em nota.

“Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis”, acrescenta a pasta.

Glazer, natural de Porto Alegre, era um dos três brasileiros desaparecidos na área de conflito entre Israel e o Hamas. No dia dos ataques, ele estava em uma festa rave que foi atacada pelos extremistas. As outras duas brasileiros seguem desaparecidas na mesma situação.

O jovem morava em Israel há sete anos e tinha dupla cidadania. Ele chegou a prestar o serviço militar no país. As outras duas brasileiras também têm dupla nacionalidade.