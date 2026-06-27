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Governo brasileiro envia medicamentos e insumos médicos em terceiro voo humanitário à Venezuela

Carga leva suprimentos e um módulo para instalar um hospital de campanha na Venezuela após os terremotos da última semana

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 14h23 | Atualizado em 27 jun 2026, 15h15
Avião militar KC-390 da FAB, camuflado em tons de verde e cinza, com a rampa traseira aberta e carga visível, estacionado em pátio de aeroporto à noite. Duas pessoas, uma em movimento e outra parada, estão próximas à aeronave. Ao fundo, luzes de outros aviões e edifícios do aeroporto iluminam a escuridão
Primeira equipe do Governo do Brasil destinada a apoiar a Venezuela após os terremotos já chegou ao país em aeronave KC-390 Millennium da FAB (FAB/Divulgação/Divulgação)
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Kits de medicamentos e um módulo complementar para a instalação de um hospital de campanha serão enviados pelo governo brasileiro à Venezuela na tarde deste sábado, 27. É o terceiro voo humanitário da Força Aérea Brasileira para o país, onde terremotos já deixaram 1.430 mortos e mais de 3 mil feridos.

A aeronave decola da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo o governo, os medicamentos são voltados para atendimento em situações de emergência e incluem itens essenciais, como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, soluções injetáveis, ataduras, gazes, dispositivos para infusão, seringas, luvas, esparadrapos e máscaras.

Ao todo, o Brasil enviará cinco kits de calamidade, com total de 111,8 mil medicamentos e insumos à Venezuela. Com os kits, cerca de 1.500 pessoas podem receber atendimento durante um mês. As doações ao país vizinho não comprometem o estoque do Sistema Único de Saúde (SUS).

O primeiro voo enviado pelo Brasil para apoiar a resposta ao terremoto pousou às 23h40 (horário de Brasília) de sexta-feira, 26, na Base Militar da Força Aérea Venezuelana El Libertador, em Maracay, transportando médicos, cães farejadores e equipamentos especializados. O segundo decolou na manhã deste sábado da Base Aérea do Galeão, transportando um hospital de campanha e purificadores de água.

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As ações fazem parte do esforço humanitário internacional após a Venezuela sofrer com os estragos do maior terremoto no país desde 1900. De acordo com o boletim mais recente, além das vítimas fatais, há mais de 3 mil feridos, além de 172 pessoas que ainda estão sob os escombros da destruição causada pelo sismo.

*Com Agência Brasil

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