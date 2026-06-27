Governo brasileiro envia medicamentos e insumos médicos em terceiro voo humanitário à Venezuela

Kits de medicamentos e um módulo complementar para a instalação de um hospital de campanha serão enviados pelo governo brasileiro à Venezuela na tarde deste sábado, 27. É o terceiro voo humanitário da Força Aérea Brasileira para o país, onde terremotos já deixaram 1.430 mortos e mais de 3 mil feridos.

A aeronave decola da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo o governo, os medicamentos são voltados para atendimento em situações de emergência e incluem itens essenciais, como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, soluções injetáveis, ataduras, gazes, dispositivos para infusão, seringas, luvas, esparadrapos e máscaras.

Ao todo, o Brasil enviará cinco kits de calamidade, com total de 111,8 mil medicamentos e insumos à Venezuela. Com os kits, cerca de 1.500 pessoas podem receber atendimento durante um mês. As doações ao país vizinho não comprometem o estoque do Sistema Único de Saúde (SUS).

O primeiro voo enviado pelo Brasil para apoiar a resposta ao terremoto pousou às 23h40 (horário de Brasília) de sexta-feira, 26, na Base Militar da Força Aérea Venezuelana El Libertador, em Maracay, transportando médicos, cães farejadores e equipamentos especializados. O segundo decolou na manhã deste sábado da Base Aérea do Galeão, transportando um hospital de campanha e purificadores de água.

Continua após a publicidade

As ações fazem parte do esforço humanitário internacional após a Venezuela sofrer com os estragos do maior terremoto no país desde 1900. De acordo com o boletim mais recente, além das vítimas fatais, há mais de 3 mil feridos, além de 172 pessoas que ainda estão sob os escombros da destruição causada pelo sismo.

*Com Agência Brasil