Governo Biden: Veja medidas previstas para primeiros dias de mandato

Acordo de Paris

Trump anunciou a retirada americana do Acordo de Paris ainda em 2017, durante seu primeiro ano de governo. Depois de um longo processo burocrático, os Estados Unidos abandonaram formalmente o tratado ambiental no início de novembro deste ano. Citando Nigel Purvis, uma autoridade ambiental nos governos Clinton e Bush, o portal de notícias Euronews afirma que um simples decreto presidencial de Biden já é suficiente para que os Estados Unidos facilmente reingressem no Acordo de Paris — cujo objetivo é manter a elevação da temperatura média mundial abaixo dos 2 ºC.

Apesar de sua importância simbólica, esse reingresso não terá consequências práticas se não acompanhado de uma política ambiental efetiva. Afinal, o Acordo de Paris não obriga nenhum de seus signatários a alcançar as suas metas de redução de emissão de gases causadores do efeito estufa.

DACA

O Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) é uma política migratória do governo Obama com foco em pessoas que imigraram sem documentos antes de meados de 2007 como crianças abaixo dos 16 anos de idade. Um relatório de setembro de 2019 do governo americano aponta que pelo menos 650.000 imigrantes eram protegidos pelo DACA de serem deportados.

Trump tentou revogar o DACA no segundo semestre de 2017 por meio de um memorando do Departamento de Segurança Interna, mas foi impedido pela decisão de um juiz federal. Em junho de 2020, a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou a permanência do DACA.Sem poder retirar a proteção dos imigrantes já inscritos no programa, o governo Trump optou por não aceitar novos pedidos de inscrição. Biden, então, não deve encontrar dificuldade para reviver o DACA.

Banimento de imigrantes muçulmanos

Atualmente, os Estados Unidos suspenderam a emissão de vistos de imigração a cidadãos de cerca de 10 nacionalidades diferentes — e em alguns casos barra até mesmo a entrada em solo americano — devido a decretos de Trump.

Grande parte desses países são de maioria muçulmana; entre eles o Iêmen e a Síria, que enfrentam duas das mais graves crises humanitárias da atualidade.

Para reverter o veto migratório a essas nacionalidades, segundo o jornal USA Today, Biden pode emitir um novo decreto, substituindo aqueles de Trump, e determinando ao Departamento de Justiça o fim da aplicação deles.