Governo argentino agradece doação da Coreia do Sul com foto de Kim Jong-un

O Ministério da Relações Exteriores da Argentina cometeu uma gafe em sua página oficial no Twitter. Em uma postagem de agradecimento à Coreia do Sul pela doação de máscaras para proteção contra o coronavírus, a chancelaria usou uma foto do ditador da Coreia do Norte e desafeto de Seul, Kim Jong-un.

“O governo argentino agradece à República da Coreia por doar 200.000 máscaras de proteção KF94 como parte da cooperação bilateral entre os dois países para combater a pandemia Covid-19”, diz o tuíte, acompanhado pela foto do ditador norte-coreano.

Após o erro, o Ministério apagou a postagem original e escreveu outra mensagem com as mesmas informações, mas com uma imagem da sede do Palácio de San Martín, onde fica a sede da chancelaria argentina em Buenos Aires, e um link que leva à nota oficial do governo.

Em seguida, o governo publicou uma terceira postagem sobre o assunto, na qual admitia a troca, mas atribuía o equívoco ao sistema do Twitter. “Hoje foi publicado um tuíte com um link para a nota no site da Chancelaria que o Twitter ilustrou com imagens que não vieram do sistema do Ministério. O fato está sob investigação”, diz a mensagem.

Hoy se publicó un tuit enlazado a una nota de la web de Cancillería que Twitter ilustró con imágenes que no provenían del sistema del ministerio. El hecho está bajo investigación. — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) August 19, 2020

Embora uma gafe desta magnitude seja sempre entendida como grave, neste caso o erro foi ainda mais constrangedor, já que a Coreia do Sul e do Norte estão tecnicamente em guerra desde 1950. Os dois vizinhos nunca concluíram um tratado de paz e apenas assinaram um armistício em 1953. A tensão entre Kim Jong-un e o líder sul-coreano, Moon Jae-in, é constante na região, apesar das tentativas de se chegar a um acordo.

Covid-19 em Seul

Museus, bares, boates e karaokês foram fechados em Seul e nos arredores da capital sul-coreana nesta quarta-feira, 19, depois que o número de contágios pelo coronavírus voltou a crescer e atingiu seu pico mais alto em cinco meses. Somente nesta quarta, o país registrou 297 novas infecções – a maior taxa diária desde março.

Das 297 infecções registradas no país nesta quarta, 252 estão na área metropolitana de Seul. A Coreia do Sul é considerada um caso de sucesso no combate ao coronavírus. O aumento de novos casos está ligado, principalmente, a uma igreja presbiteriana na capital.