O governador do Estado de Washington, Jay Inslee, lançou nesta sexta-feira, 1, sua pré-candidatura à Presidência dos Estados Unidos, pelo Partido Democrata. O político tem como principais compromissos o combate à mudança climática e a promoção de políticas para tornar o país mais próspero e inclusivo.

Durante pronunciamento em Seattle na garagem de uma companhia de energia solar, Inslee se tornou o primeiro governador a aderir ao grande grupo de democratas que disputam a nomeação do partido para concorrer à Casa Branca em 2020.

A corrida deve ser volátil e disputada uma vez que o vencedor provavelmente enfrentará o atual presidente Donald Trump.

“Estou me candidatando a presidente porque, ao contrário do homem que está na Casa Branca, eu acredito em todas as pessoas que compõem os Estados Unidos”, disse Inslee, que frequentemente critica Trump no Twitter, ao som de aplausos.

O governador e ex-parlamentar fez do combate à mudança climática a peça central de sua campanha, dizendo nesta sexta-feira que o esforço ajudará a melhorar tanto a economia como a saúde americana, além de preservar o planeta.

Inslee, de 68 anos, disse que não irá dar continuidade a qualquer subsídio às indústrias de petróleo e gás se eleito presidente.

“Temos a oportunidade de transformar nossa economia, funcionar com energia 100% limpa, que gerará milhões de empregos bem remunerados a todas as comunidades em todo os Estados Unidos, e criará um futuro mais justo para todos”, disse.

Ele pediu apoio do movimento conhecido como Green New Deal, apoiado por parlamentares democratas progressistas e que prevê a transformação da economia americana para um modelo verde e sustentável.

Inslee disse que o investimento em energias renováveis como a solar e eólica tem estimulado a economia do Estado de Washington e ajudado a criar milhões de empregos por todo o país.

Governador do estado de Washington desde 2012, Inslee defendeu durante seus anos no poder o aumento do salário mínimo e o aumento tributário sobre as empresas e os mais favorecidos.

Também aplicou tarifas às emissões de carbono, apoiou a energia limpa e investiu milhões do seu orçamento em projetos ecológicos. Uma das suas últimas apostas foi abolir a pena de morte no estado.

Inslee assinalou que, por enquanto, não tem intenção de renunciar ao seu trabalho atual e deixou aberta a opção de buscar a reeleição para um terceiro mandato se fracassar em seu objetivo de chegar à Casa Branca.

Entre as outras personalidades democratas que anunciaram suas aspirações presidenciais se destacam os senadores Bernie Sanders, Kamala Harris, Cory Booker, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren e Kirsten Gillibrand. A expectativa é que o ex-vice-presidente Joe Biden possa se somar em breve a este grupo.

(Com Reuters e EFE)