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Governador da Califórnia escolhe samba para registro de encontro com Lula

Gavin Newsom posou ao lado de presidente brasileiro na COP31

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 12h02
Gavin Newsom, de terno azul-marinho e camisa branca, sorri ao apertar a mão de Lula, de terno escuro e gravata, que também sorri. Ao fundo, painel de madeira com logotipos da ONU e COP31 Turkiye
Governador da Califórnia, Gavin Newsom, ao lado de Lula na COP31 (Instagram/Reprodução)
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O governador da Califórnia, Gavin Newsom, encontrou uma maneira curiosa de registrar seu encontro com o Luiz Inácio Lula da Silva durante a COP31, realizada em Antália, na Turquia. Ao compartilhar uma foto ao lado do presidente brasileiro, o democrata escolheu como trilha sonora o samba Conselho, escrito por Zé Roberto e Adilson Bispo nos anos 1980, que se tornou um clássico do gênero.

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Newsom é ligado a pautas ambientais e um dos principais opositores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na legenda da imagem, o político destacou o encontro com Lula. “Foi um prazer conhecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na COP31 para fortalecer os laços da Califórnia com o Brasil e avançar em nossos objetivos climáticos compartilhados. O estado da Califórnia continuará a trabalhar com o Brasil para aprofundar o nosso trabalho compartilhado sobre energia limpa, mercados de carbono e resiliência climática”, escreveu.

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