Governador da Califórnia escolhe samba para registro de encontro com Lula

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, encontrou uma maneira curiosa de registrar seu encontro com o Luiz Inácio Lula da Silva durante a COP31, realizada em Antália, na Turquia. Ao compartilhar uma foto ao lado do presidente brasileiro, o democrata escolheu como trilha sonora o samba Conselho, escrito por Zé Roberto e Adilson Bispo nos anos 1980, que se tornou um clássico do gênero.

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Newsom é ligado a pautas ambientais e um dos principais opositores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na legenda da imagem, o político destacou o encontro com Lula. “Foi um prazer conhecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na COP31 para fortalecer os laços da Califórnia com o Brasil e avançar em nossos objetivos climáticos compartilhados. O estado da Califórnia continuará a trabalhar com o Brasil para aprofundar o nosso trabalho compartilhado sobre energia limpa, mercados de carbono e resiliência climática”, escreveu.

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