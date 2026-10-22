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Google derruba 400.000 árvores para construir data center na Finlândia e gera revolta

Big tech não concluiu avaliações de impacto ambiental obrigatórias antes de começar obras em duas cidades, segundo órgão do governo

Por Luiza Zubelli 22 out 2026, 16h21
Letreiro colorido do Google no topo de um edifício moderno com fachada de vidro espelhado, sob um céu azul com nuvens esparsas
Escritório do Google em Toronto, no Canadá (Erman Gunes/Getty Images)
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Google derruba 400.000 árvores para construir data center na Finlândia e gera revolta Priorize VEJA no Google

A Autoridade Finlandesa de Licenciamento e Supervisão ordenou que o Google interrompa imediatamente as obras de dois novos data centers no país, após a empresa desmatar ilegalmente cerca de 400 mil árvores. A suspensão das obras nas cidades de Muhos e Otanmäki ocorreu porque a big tech não concluiu as avaliações de impacto ambiental obrigatórias antes de começar a retirar a vegetação.

O desmatamento causado pela empresa afetou 330 hectares em Muhos, no norte do país, onde 250 mil árvores foram derrubadas. Em Otanmäki, outras 150 mil árvores foram removidas. A retirada da vegetação e da camada superficial do solo deixou muitas áreas cobertas por lama, provocando o vazamento de água barrenta para riachos e para o rio Oulujoki.

A destruição das florestas já afeta diretamente os animais e as comunidades locais: o desmatamento expulsou espécies nativas, como o pica-pau-de-três-dedos, e fez com que lobos da região passassem a invadir áreas urbanas de alguns vilarejos. Além disso, moradores relatam contaminação dos riachos locais e transtornos causados pelo barulho constante das máquinas.

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Em resposta à decisão, o Google confirmou a paralisação das atividades e declarou que cumprirá rigorosamente as exigências das autoridades finlandesas. O diretor da empresa no país, Antti Järvinen, pediu desculpas pelo desmatamento, alegando que a equipe atuou com base no entendimento legal que possuía na ocasião.

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A multinacional comprometeu-se a plantar árvores em 130 hectares na região de Muhos, medida classificada por ecologistas como insuficiente para reparar os danos causados.

Por outro lado, porta-vozes da Associação Finlandesa para a Conservação da Natureza (SLL) criticaram duramente a conduta da empresa, classificando a ação como “pura arrogância”. Mais de 93 mil pessoas já assinaram uma petição exigindo regulamentações mais rígidas para data centers e a criação de taxas para compensar a população local pelos danos ambientais.

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O escândalo atinge o alicerce de um projeto de investimento de € 13 bilhões do Google voltado para a infraestrutura de inteligência artificial (IA) no país nórdico. A Finlândia vinha se posicionando como um polo atrativo para data centers devido ao seu clima frio, que reduz custos com resfriamento de máquinas. Além disso, a estabilidade geopolítica e abundância de terras também atraem investidores do setor.

Mesmo com o primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, vendo esses investimentos como prioridade máxima para a economia, o incidente foi descrito por ele como um “banho de água fria”. O escândalo pode se tornar um dos temas centrais das eleições gerais finlandesas programadas para abril.

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