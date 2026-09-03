Gloria Steinem, ícone do feminismo, morre aos 92 anos

Morreu, aos 92 anos, Gloria Steinem, uma das principais vozes do movimento feminista nos Estados Unidos. A escritora, jornalista e ativista faleceu nesta quarta-feira, 2, em sua casa, em Nova York. A causa da morte não foi divulgada pela família ou pela fundação que leva seu nome.

“Ontem, Gloria Steinem faleceu pacificamente em sua casa na cidade de Nova York, cercada por algumas das muitas pessoas que a amavam. O quase um século de vida de Gloria foi bem vivido, e ela continuou trabalhando pela igualdade até o fim”, anunciou a fundação.

Steinem ganhou projeção no fim dos anos 1960 e se tornou uma das figuras centrais do feminismo. Em 1972, foi uma das fundadoras da revista Ms., publicação que se tornou referência na discussão sobre direitos das mulheres. Ao longo de mais de cinco décadas, também atuou na defesa dos direitos civis e reprodutivos e ajudou a criar organizações voltadas à participação política feminina.

Em 2013, recebeu do então presidente Barack Obama a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil dos EUA. Sua trajetória também chegou ao cinema em As Vidas de Gloria (The Glorias), filme de 2020 dirigido por Julie Taymor e baseado na autobiografia de Steinem.

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