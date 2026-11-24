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Gisèle Pelicot denunciou o uso não autorizado de fotos íntimas para a divulgação de um livro na França que ainda sugere cumplicidade em seus abusos. Vítima de estupros orquestrados pelo ex-marido, ela acionou a Justiça contra a editora e a autora. Entenda os desdobramentos do caso.

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Gisèle Pelicot veio a público para denunciar um livro da psicanalista Sabine Prokhoris, publicado pela editora francesa Tinbad, que usou fotos suas nuas sem o seu consentimento — imagens feitas pelo seu ex-marido, condenado por dopá-la e estuprá-la, além de recrutar outros 49 homens para violentá-la enquanto ela estava inconsciente. A obra, a respeito do conceito de controle coercitivo, possui capítulo que sugere que a francesa de 73 anos teria sido cúmplice de seu abuso.

“Estou profundamente chocada que imagens da parte mais íntima da minha vida privada estejam sendo exibidas e exploradas para fins comerciais”, disse Pelicot à emissora BFM TV, na segunda-feira 23. “Recuso-me a deixar que minha privacidade se torne uma ferramenta publicitária.”

Gisèle tornou-se um ícone global na luta contra a violência sexual em 2024, depois de escolher mostrar o rosto durante o processo que ganhou holofotes no mundo inteiro. Ela afirmou que entrará com ações legais contra a editora e a autora, Prokhori. “Hoje me vejo novamente humilhada, exposta e ferida”, disse Pelicot ao canal BFM TV. “Como se o calvário do julgamento não tivesse sido suficiente.”

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Gisèle descobriu que seu ex-marido a havia dopado durante anos e convidado outros homens para abusar sexualmente dela enquanto estava inconsciente. Em 2024, Dominique foi condenado a 20 anos de prisão, e os outros agressores foram considerados culpados por crimes sexuais relacionados ao caso.

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Após a publicação de seu livro Um Hino à Vida: A Vergonha Tem Que Mudar de Lado, no início deste ano, Pelicot disse: “A vergonha gruda em você, gruda na sua pele. E essa vergonha é uma sentença dupla, é um sofrimento que você inflige a si mesmo”.

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+ O forte relato de Gisèle Pelicot sobre os 10 anos de abuso

Segundo o semanário francês Le Canard Enchaîné, a Tinbad espalhou fotografias e vídeos íntimos de Pelicot, gravados por seu marido, para promover o livro. A editora se desculpou e disse que o episódio foi um erro de comunicação, sustentando que não enviou à imprensa “imagens de estupro ou vídeos pornográficos”, embora não tenha negado ter distribuído imagens de nudez. Já a autora disse que atribuiu “total responsabilidade” à sua editora pela campanha promocional “inadequada”.

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De acordo com a sinopse do livro de Prokhoris, o ensaio sobre o caso Pelicot, intitulado “Formas de controle: os impasses de uma história de sucesso”, em tradução livre, convida os leitores a “pensar livremente” para além da noção de controle coercitivo, descrita como “uma pedra angular da ortodoxia #MeToo”. A editora comunicou ter interrompido a produção do livro, apesar de 280 cópias já estarem em circulação.