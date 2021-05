Giorgio Armani volta às passarelas com presença de público

A grife italiana Armani anunciou nesta quinta-feira, 20, que a sua coleção masculina primavera-verão de 2022 será apresentada com a presença de público, no dia 21 de junho, em Milão. O desfile será realizado no pátio da via Borgonuovo 21, espaço que historicamente sediou as apresentações da marca antes da abertura do Armani Teatro, na via Bergognone.

O evento será seguido por outro na França, no dia 6 de julho, que também contará com a presença de público e acontecerá por ocasião da Paris Couture Week. A sede deste segundo desfile da marca será a embaixada italiana no país.

A Armani ficou mais de um ano fora das passarelas físicas, em razão da pandemia de Covid-19. A marca foi, inclusive, pioneira dos desfiles virtuais. Mas, segundo o estilista escreveu em um comunicado, chegou a hora de voltar: “O meio digital se tornou um importante canal da moda, mas nada se compara a estar lá”.

O retorno às passarelas foi decidido em função da melhoria geral do quadro pandêmico. A organização dos desfiles respeitará as regras de distanciamento e segurança previstas na lei. Além disso, os eventos estarão sujeitos à melhora ou não da situação sanitária.

A Armani se tornou a primeira grande grife de luxo da Itália que decidiu retomar os desfiles com a presença de espectadores.