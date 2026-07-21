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Ginasta ucraniana de 10 anos que perdeu a perna em ataque russo se apresenta no Rio

Espetáculo de Oleksandra Paskal faz parte da turnê internacional Dance of Freedom, que também passa por Paris, Nova York, Nairóbi e Tóquio

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 12h53
A ginasta rítmica ucraniana Oleksandra Paskal.
A ginasta rítmica ucraniana Oleksandra Paskal. (@paskals2016/Instagram)
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Ginasta ucraniana de 10 anos que perdeu a perna em ataque russo se apresenta no Rio Priorizar nos meus resultados Google

A ginasta rítmica ucraniana Oleksandra Paskal, de 10 anos, que perdeu uma das pernas após um bombardeio russo na região de Odesa em 2022, fará uma apresentação no Rio de Janeiro como parte da turnê internacional Dance of Freedom (dança da liberdade, em tradução livre).

A capital fluminense é uma das cinco cidades escolhidas para receber o espetáculo, que também passará por Paris, Nova York, Nairóbi e Tóquio.

Natural da região de Odessa, Oleksandra ficou gravemente ferida durante um ataque com mísseis à cidade de Zatoka. Após um longo processo de tratamento e reabilitação, voltou a praticar ginástica rítmica com o auxílio de uma prótese e retomou as competições.

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Desde então, a atleta conquistou medalhas em torneios nacionais e internacionais, incluindo um ouro na Carla’s Rhythmic Cup, na Romênia, e um bronze na Rizatdinova Cup, um dos principais campeonatos da modalidade na Ucrânia. Seu objetivo é disputar os Jogos Paralímpicos representando o país.

Segundo os organizadores, a turnê Dance of Freedom busca chamar atenção para os impactos da guerra sobre crianças ucranianas por meio de apresentações artísticas. A iniciativa também integra as comemorações pelos 35 anos da independência da Ucrânia, celebrados em agosto de 2026.

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Guerra em escalada

Mais de quatro anos após o início do conflito no Leste Europeu, a Rússia intensificou seus bombardeios na Ucrânia, matando dezenas de pessoas em ataques com mísseis desde o início do mês, e Kiev intensificou os ataques em represália.

Na segunda-feira 20, disparos ucranianos na região fronteiriça russa de Belgorod deixaram seis mortos, segundo autoridades locais, enquanto Kiev reportou oito óbitos após ataques russos.

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Em Shebekino, na província fronteiriça russa de Belgorod, um drone ucraniano atingiu um ônibus de passageiros, matando cinco pessoas e ferindo 23, informou nas redes sociais o governador interino, Alexander Shuvaev. Um ataque posterior contra um lava-jato matou um homem, acrescentou ele.

Na Ucrânia, as autoridades disseram que ataques russos contra as cidades de Pavlograd e Kramatorsk deixaram dois mortos em cada uma, e outras quatro pessoas morreram nas regiões de Odessa e Zaporizhzhia, no sul.

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