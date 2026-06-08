Gianni Infantino, presidente da Fifa, é acusado de tráfico de influência às vésperas da Copa

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Michel Platini, ex-presidente da UEFA, denunciou Gianni Infantino, atual presidente da FIFA, por denunciação caluniosa e tráfico de influências. Platini suspeita que Infantino orquestrou sua queda para assumir a liderança da FIFA, buscando agora indenização e uma investigação aprofundada. O caso reacende a rivalidade antes da Copa de 2026.

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O ex-presidente da Uefa, Michel Platini, apresentou uma denúncia contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, nessa segunda-feira, 8. A medida foi divulgada pelo próprio Platini, em comunicado enviado à agência de notícias AFP, onde ele acusa o responsável por gerir a entidade máxima do futebol de tráfico de influência.

De acordo com o jornal francês L’Équipe, a denúncia também tem como alvo dois ex-oficiais da Fifa e está acompanhada de um constitution de partie civile, um mecanismo jurídico que permite à vítima de um crime abrir um processo legislativo sem passar pelo Ministério Público. Após ter um processo sobre o caso encerrado em outubro de 2025, Platini afirma que a nova denúncia “levará à nomeação de um juiz investigador”.

Platini ocupou a presidência da Uefa, entidade gestora do futebol europeu, entre 2007 e 2015, e caminhava a passos largos para uma candidatura à presidência da Fifa quando um escândalo de corrupção encerrou sua trajetória na política esportiva. Na ocasião, ele foi apontado como responsável, junto ao ex-presidente da Fifa Joseph Blatter, pelos crimes de fraude, falsificação, má administração e apropriação indébita de 2,2 milhões de dólares, chegando a ser banido do futebol pela Corte Arbitral do Esporte.

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Embora tenha sido inocentado anos depois, o caso encerrou as ambições de Platini junto à confederação máxima do futebol e permitiu a Gianni Infantino ascender à liderança da Fifa. No período do escândalo, Infantino atuava como secretário-geral da Uefa e era considerado o “número 2” do antigo camisa 10 da França, com quem tinha grande proximidade.

A parceria acabou se tornando um conflito aberto quando Infantino se tornou o sucessor de Blatter em 2016. Platini suspeita que o cartola tenha sido responsável por agir, nos bastidores, para tirá-lo da disputa pela presidência da Fifa, e pede, nessa nova investigação judicial, uma indenização financeira e um inquérito para apurar a responsabilidade pelo episódio.

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A acusação de Platini ocorre às vésperas do início da Copa do Mundo de 2026 e representa o ponto mais alto de uma escalada recente nas hostilidades de Platini em relação ao antigo companheiro. Em janeiro, o antigo camisa 10 da França deu uma entrevista ao jornal britânico The Guardian, definindo Infantino como um “autocrata” que “gosta dos ricos e dos poderosos”.