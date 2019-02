Gérard Depardieu se sente “muito russo” e não gosta dos americanos

O ator francês Gérard Depardieu, que obteve a nacionalidade russa há mais de dois anos e meio, assegurou nesta quinta-feira que não se arrepende disso, se sente “muito russo” e que não gosta dos americanos. Perguntado por jornalistas se ele preferiria ter nacionalidade americana, o ator respondeu: “Não, jamais. Não gosto dos americanos, nem seus filmes, nem sua cultura. É um povo que destrói outros o tempo todo. Brigaram entre eles, destruíram os índios, depois montaram a escravidão e depois a Guerra de Secessão”, disse o ator a jornalistas russos.

Leia também

Putin faz aniversário e ganha de presente uma exposição bizarra

‘Putin motivador’ dá conselhos de autoajuda na internet

“Também são os primeiros que utilizaram a bomba atômica. Por todas as partes onde passam vão deixando merda. Não, prefiro ser russo, e, se os europeus deixassem de escutar os americanos, eu estaria ainda mais contente”, reforçou. Depardieu, conhecido por suas declarações politicamente incorretas, garantiu sentir-se orgulhoso de seu passaporte russo, que recebeu em janeiro de 2013 das mãos do presidente Vladimir Putin após renunciar à cidadania francesa pela decisão do governo de François Hollande de elevar a 75% os impostos aos mais ricos. Sobre seus planos na Rússia, disse estar pensando em comprar um apartamento em Moscou e “uma casinha em Saransk”, na unidade federativa russa da Mordóvia.

(Da redação)