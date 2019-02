George Clooney lança projeto para impedir guerras na África

O ator George Clooney lançou nesta segunda-feira uma iniciativa para deter a guerra no Sudão do Sul e em outros países africanos. A proposta do projeto é rastrear o dinheiro que financia os combatentes. “A paz e os direitos humanos ganharão quando as pessoas que se beneficiam da guerra pagarem um preço pelos danos causados”, afirmou o astro em um comunicado.

“The Sentry”, fundado por Clooney e John Prendergast, do grupo Enough Project, investigará o financiamento dos conflitos do Sudão do Sul, Sudão, República Centro-Africana e República Democrática do Congo. Prendergast, antigo diretor do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, transformado em ativista de direitos humanos, acredita que o objetivo da iniciativa é impedir que os promotores da guerra lucrem com os conflitos. “As ferramentas habituais da diplomacia até agora falharam e os novos esforços devem se concentrar em como fazer a guerra mais cara do que fazer a paz”, afirmou.

A iniciativa anterior da dupla, o “Satellite Sentinel Project”, lançado em 2010, utiliza satélites para mostrar as evidências de abuso dos direitos humanos por meio de imagens de cidades devastadas e movimentos de tropas. Com o novo projeto, seus promotores pretendem “desmantelar as redes de responsáveis, organizações e patrocinadores que financiam e se aproveitam dos conflitos mais mortíferos na África”.

