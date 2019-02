General americano planeja devolver províncias a afegãos

O comandante americano das forças internacionais no Afeganistão, o general David Petraeus, elaborou um calendário para repassar o controle das províncias do país às forças governamentais afegãs, informou o jornal britânico The Times. O mapa das províncias será apresentado aos comandantes da Otan na reunião de cúpula de 19 de novembro em Lisboa. Segundo o jornal, algumas zonas “verdes” deverão ser confiadas às forças afegãs em seis meses.

O Afeganistão está dividido em 34 províncias – em nove delas, ao sul e ao leste, concentra-se a maior parte da violência vinculada à insurreição talibã. O mapa indica que a província de Herat (oeste) deve passar em breve ao controle governamental, enquanto as forças da Otan devem passar pelo menos mais dois anos nas províncias meridionais de Kandahar e Helmand.

Transferência – Dos 300 distritos incluídos nas províncias, a Otan espera poder passar dois terços às forças afegãs sem muitos riscos. Segundo fontes diplomáticas ocidentais citadas pelo Times, o general Petraeus deseja manter o mapa em segredo, porque a divulgação dos distritos pode transformá-los em alvos dos talibãs.

Em Lisboa, o comandante deve reiterar que a transferência de poder será um processo gradual da Otan e de reforço das tropas afegãs. A reunião em Portugal deve ratificar essa orientação, que concretiza a promessa do presidente americano, Barack Obama, de iniciar a retirada das tropas americanas em julho de 2011.

(Com agência France-Presse)