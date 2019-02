Gavião come camundongo em NY e impressiona pedestres

Um gavião da espécie mioto-da-Jamaica (Buteo jamaicensis), comum no hemisfério norte, foi filmado devorando um camundongo. A cena, digna de um documentário sobre vida selvagem, no entanto, aconteceu em uma calçada do Brooklyn, bairro de Nova York. Um pedestre registrou a cena inusitada em seu celular. O gavião parece incomodado com a presença das pessoas o observando, mas segue em frente com sua refeição.

Vídeo: Gavião devora camundongo em Nova York