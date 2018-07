Gato sobe em ombro de especialista durante entrevista ao vivo na TV

Uma cena divertida chamou atenção durante uma entrevista ao vivo na televisão holandesa. Um gato apareceu em frente às câmeras e subiu no ombro do entrevistado, o historiador e cientista político Jerzy Targalski, enquanto ele explicava a crise política na Polônia. Targalski não interrompeu a entrevista e continuou a falar , apesar do gato seguir em busca de uma posição confortável em seu ombro.

A gravação aconteceu no último sábado (7) por uma equipe da TV holandesa NTR. O historiador comentava as tensões políticas envolvendo o Judiciário de seu país. Targalski, claramente se divertindo com o ocorrido, continuou falando normalmente, apenas retirando em alguns momentos a cauda do felino de seu rosto.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened👇🤨🤷‍♂️ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H — Rudy Bouma (@rudybouma) July 7, 2018

O jornalista Rudy Bouma, que conduzia a entrevista, compartilhou o vídeo em seu perfil no Twitter, causando uma série de reações. “Estou em lágrimas de risos. Amei como ele segura a calda do gato de um lado como se fosse uma cortina bloqueando sua visão”, respondeu uma usuária.

“Não sei nada sobre esse homem, mas aposto que é uma boa pessoa”, disse outro seguidor.

A Polônia decidiu reduzir a idade de aposentadoria de seus juízes de 70 para 65 anos, obrigando diversos magistrados a deixaram as cortes imediatamente. A medida despertou críticas da União Europeia, que vê prejuízos na independência do Judiciário do país. Targalski falava sobre a saída forçada da juíza Malgorza Gersdorf.

A cena lembrou os internautas de outra grande interrupção de entrevista em março do ano passado. À rede britânica BBC, Robert E. Kelly, falava sobre a queda da presidente sul-coreana Park Geun-hye quando seus filhos entraram na sala e apareceram em frente às câmeras antes de serem retirados às pressas.