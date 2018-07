Gata é eleita prefeita da cidade de Omena, nos EUA

A população de Omena, no estado americano do Michigan, elegeu no último dia 21 a gata Sweet Tart como sua prefeita. Aos nove anos de idade, Sweet Tard concorreu ao cargo com um pavão, uma galinha, 13 cachorros, uma cabra e dois outros felinos. Seu mandato irá até 2021.

A cidade tem apenas 280 moradores e sua economia é centrada na produção de fazendas e vinícolas. Mas 7.000 eleitores votaram, segundo o presidente da Sociedade Histórica de Omena, Keith Disselkoen. Conforme explicou, cada eleitor pagou um dólar por voto, e o dinheiro foi destinado à instituição local.

“A ampla participação foi impulsionada pela publicidade e pela possibilidade de votar via PayPal online”, explica.

O segundo lugar na eleição de 2018 ficou para o cachorro Diablo Shapiro, de quatro anos, que será vice-prefeito. O comitê eleitoral decidiu que a galinha Penny também mereceria um cargo público. Ela foi nomeada assistente especial para assuntos aviários.

Quanto aos aspectos práticos de ser prefeito, Keith Disselkoen acredita que Sweet Tart não terá problemas. “Ela tem a pata. Documentos legais podem ser assinados com a pegada dela”, diz.

Mas ela terá de apresentar-se em vários eventos e participar de encontros com os prefeitos das cidades vizinhas.

Eleições com animais da cidade como candidatos ocorrem há 10 anos em Omena. Este não é o primeiro caso em que felino se torna prefeito nos Estados Unidos. O gato amarelo Stubbs esteve no mesmo cargo da cidade de Talkeetna, no Alasca, de 1997 até sua morte, no ano passado. Longevo, Stubbs viveu 20 anos. Gostava de tomar água com catnip — erva para gatos — em uma taça para margarita.