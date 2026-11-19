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Os custos militares dos EUA no conflito com o Irã ultrapassaram US$ 48 bilhões, alta de 26% em relação a estimativas anteriores. O cálculo oficial, porém, exclui danos a bases e os prejuízos trilionários que a guerra já espalha pela economia global. Veja o tamanho da conta.

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Os custos operacionais e militares dos Estados Unidos no conflito com o Irã ultrapassaram a marca de US$ 48 bilhões (cerca de R$ 285 bilhões, na cotação atual), o equivalente ao PIB total de alguns países, como a Estônia, na Europa, o Nepal, na Ásia, e o Bahrein, no Oriente Médio. Os dados, que representam os gastos acumulados até 13 de novembro, foram apresentados ao Congresso americano nesta quinta-feira, 19, por um funcionário de alto escalão do Pentágono, Arthur Miller.

O montante atual representa um aumento de aproximadamente 26% em comparação com a estimativa anterior do Escritório de Orçamento do Congresso, que calculava os gastos militares em US$ 38 bilhões (R$ 225 bilhões) até o dia 1º de agosto. Em depoimento durante audiência para a sua indicação ao cargo de subsecretário da Marinha para gestão financeira, Miller esclareceu que esses valores englobam custos operacionais, aquisição de munições e reposição de equipamentos.

Apesar do valor elevado, o balanço oficial não reflete a totalidade dos danos financeiros do conflito. Ficaram de fora da conta as perdas materiais e estragos provocados em bases americanas no Oriente Médio — diversas delas atingidas por mísseis e drones iranianos —, além dos prejuízos infligidos à economia global.

A guerra vem gerando fortes impactos econômicos mundiais, impulsionados pela tentativa iraniana de bloquear o tráfego de embarcações comerciais pelo estratégico Estreito de Ormuz. Ao mesmo tempo, os rebeldes hutis no Iêmen, aliados de Teerã, promovem investidas contra o transporte marítimo e a infraestrutura petrolífera da Arábia Saudita.

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Custos no Golfo Pérsico

A guerra travada entre os três países ainda pode impor aos países do Golfo Pérsico uma conta de quase US$ 1 trilhão (quase R$ 6 trilhões) até 2030, segundo um relatório da Allianz Trade. O cálculo reúne pouco mais de US$ 200 bilhões em danos materiais e outros US$ 790 bilhões em ganhos econômicos que a região deve deixar de gerar entre 2026 e 2030, em comparação com as projeções anteriores ao conflito.

Os danos materiais se concentram na infraestrutura energética, sobretudo no Kuwait, no Catar e no Bahrein, economias mais dependentes do estratégico Estreito de Ormuz para suas exportações. Mais de 80 instalações do setor foram atingidas durante a guerra, e cerca de um terço sofreu danos graves. O levantamento abrange os seis integrantes do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), que também inclui Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Omã.