G7 se aproxima de acordo para imposto global sobre empresas

“Há uma grande expectativa para um acordo” sobre o imposto mínimo para as empresas, afirmou Rishi Sunak, secretário-chefe do Tesouro do Reino Unido.

Na prática, o que os países estão estudando é uma forma de tributar a renda das grandes empresas que fazem uma espécie de planejamento tributário ao concentrar seus lucros em países onde a tributação é baixa. As gigantes da tecnologia, como Google, Facebook, Apple e Uber, têm por prática fazer uma espécie de exportação de serviços de tecnologia.

Assim, se determinada empresa opera em 50 países, os 50 vão receber o pagamento de impostos sobre o lucro. Caso algum país por algum motivo isente tal empresa de pagamento, o imposto pode ser transferido para o país onde fica o maior acionista da companhia. Os países também poderão continuar cobrando mais imposto do que a alíquota única. O Brasil, por exemplo cobra 34% de imposto das empresas e 45% das instituições financeiras.

A filial irlandesa da Microsoft, por exemplo, não pagou nenhum imposto no último ano porque está registrada nas Bermudas, apesar de ter lucrado US$ 315 bilhões, segundo o jornal britânico The Guardian.