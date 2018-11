G7 e UE pedem liberação de marinheiros ucranianos presos pela Rússia

Os países do G7 e da União Europeia (UE) pediram nesta sexta-feira, 30, à Rússia a libertação dos marinheiros e das embarcações da Ucrânia capturados no domingo passado pelas autoridades de Moscou no Mar Negro.

Em comunicado, os ministros das Relações Exteriores da Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, assim como a Alta Representante da União Europeia, disseram que “não há justificativa para o uso da força militar contra as embarcações ucranianas e seu pessoal naval”.

As sete potências e a UE também pediram à Rússia que pare de “impedir a passagem legal através do estreito de Kerch”.

“Mais uma vez, o G7 reitera que não reconhecemos nem nunca reconheceremos a anexação ilegal da península da Crimeia por parte da Rússia e reafirmamos nosso absoluto apoio à soberania da Ucrânia e à integridade do seu território”, terminou assinalando o comunicado, referindo-se à ocupação militar russa em 2014.

No domingo passado, a Guarda Costeira russa abriu fogo contra uma embarcação ucraniana e capturou 24 marinheiros e três navios ucranianos no Estreito de Kerch, no Mar Negro, próximo à Crimeia. Moscou acusa os ucranianos de violação de suas águas territoriais.

Em resposta ao incidente, a Ucrânia restringiu o ingresso de homens russos entre 16 e 60 anos em seu território. Esta foi uma das primeiras medidas tomadas pelo presidente ucraniano, Petro Poroshenko, desde a instauração do estado de exceção no país.

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, já havia se pronunciado sobre o tema na quinta-feira 29. A líder afirmou que o atual conflito é “inteiramente culpa” de Vladimir Putin.

Merkel ainda acusou Moscou de restringir o acesso ao Mar de Azov com a ponte que levantou para unir a península da Crimeia à Rússia. Para a chanceler alemã, as atitudes dos russos violam um acordo de 2003 que garante o livre movimento na área.

“Eu quero os soldados libertados”, afirmou Merkel sobre os marinheiros ucranianos presos, para acrescentar em seguida que debaterá a questão com Putin durante a reunião de cúpula do G20. “O lado ucraniano pediu que nós agíssemos de maneira sábia. Não há solução militar para esses problemas – temos de enfatizar isso”, completou.

A região é cenário de um violento conflito desde que Moscou anexou a península ao seu território, em 2014. As tensões aumentaram, contudo, desde a abertura da ponte, quando os russos redobraram as inspeções dos navios ucranianos. A medida foi considerada por Kiev como um bloqueio, de fato, dos seus portos na região.

(Com EFE)