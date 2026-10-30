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G20 cancela ‘foto de família’ após europeus se recusarem a posar ao lado de chanceler russo

Sediada nos EUA, reunião de ministros das Relações Exteriores do grupo foi recheada de tensão; Rússia foi isolada no Ocidente após invasão à Ucrânia

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 17h05
Reunião do G20 em Atlanta, nos EUA.
Reunião do G20 em Atlanta, nos EUA. (Michael Kappeler/picture alliance/Getty Images)
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G20 cancela ‘foto de família’ após europeus se recusarem a posar ao lado de chanceler russo Priorize VEJA no Google

Os Estados Unidos cancelaram nesta sexta-feira, 30, a foto oficial da reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20, em Atlanta, após representantes europeus se recusarem a posar ao lado do chanceler russo, Sergei Lavrov. O encontro é conduzido pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio.

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, confirmou o cancelamento após a primeira sessão. “Não há normalidade com a Rússia. Não devemos enviar sinais visuais falsos”, afirmou.

O Reino Unido também aderiu à recusa. Um funcionário britânico informou à emissora BBC que o país mantém a política de evitar contatos bilaterais com ministros russos desde a invasão da Ucrânia, em 2022. Um representante americano disse que os anfitriões desistiram do registro para impedir que a situação desviasse a atenção das discussões.

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Cúpula de Chanceleres do G20

Poucos avanços são esperados esta semana por parte do grupo das 20 principais economias do planeta, que inclui China, Índia, Rússia, Japão, Alemanha e França, devido às divergências a respeito da guerra na Ucrânia e das consequências do conflito com o Irã.

A Rússia foi isolada pela maior parte do Ocidente após a invasão do território ucraniano em 2022, e o próprio Lavrov continua sujeito a sanções internacionais. O encontro de Rubio com o chanceler russo acontece pouco antes das novas negociações entre Moscou, Kiev e Washington, marcadas para novembro.

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+ Marco Rubio recebe chanceler de Lula e outros ministros do G20 em cúpula que promete tensão

O governo dos Estados Unidos busca a via diplomática para encerrar o conflito na Ucrânia, ao mesmo tempo que solicita a cooperação do Kremlin para controlar os preços dos combustíveis, um tema crucial da campanha para as midterms, eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump recentemente flexibilizou sanções contra a Rússia e fechou um acordo para comprar mais de 2 milhões de barris de diesel, na esperança de reduzir os valores nas bombas de gasolina para os americanos.

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O governo Trump, que está a ponto de ceder o mandato rotativo do G20 ao Reino Unido, considera que a plataforma se desviou de sua missão principal. Washington comprometeu-se a devolver ao fórum o objetivo de impulsionar o crescimento econômico, argumentando que a segurança internacional e a prosperidade financeira estão “intimamente relacionadas”.

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Estados Unidos
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Guerra na Ucrânia
Marco Rubio
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