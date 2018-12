G20: apoio à reforma da Organização Mundial do Comércio

O grupo das 20 nações industrializadas reunidas evitou se referir às atuais tensões comerciais globais, mas apoiou uma reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC). Os Estados Unidos reafirmaram o compromisso de se retirar do Acordo de Paris, enquanto os membros do G20 que assinaram o pacto pelo meio-ambiente declararam que o acordo é irreversível e disseram que seria totalmente implementado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que terá hoje uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, para discutir o comércio, após o encerramento da cúpula do G-20 na Argentina. “Estaremos nos reunindo com o presidente Xi esta noite … e estaremos falando sobre uma coisa chamada comércio e provavelmente outras coisas, mas principalmente comércio. É uma reunião muito importante”, disse Trump.

Ele também afirmou que trabalharia para endireitar o desequilíbrio comercial nas negociações com a chanceler alemã, Angela Merkel. Ao lado de Trump em uma coletiva de imprensa conjunta, Merkel acrescentou que os dois abordarão questões relacionadas ao comércio e à OMC, e que discutirão a Ucrânia, a Síria e o pacto de armas nucleares com a Rússia.

