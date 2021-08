Furacões devem atingir áreas costeiras de México e EUA no fim de semana

O que começou como uma chuva tropical na costa caribenha do México ganhou força de furacão e está previsto para se mover pelo sudoeste do Golfo do México. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), o furacão Grace deve atingir a costa mexicana na noite desta sexta-feira,20. O mesmo também deve acontecer com o furacão Henri, que se move em direção a Nova Inglaterra, nordeste dos EUA.

Em pontos turísticos mexicanos badalados como Cancún e Tulum, as chuvas e ventos fortes destruíram nos últimas dias algumas construções, arrastaram galhos de árvores e assustaram moradores e turistas.

Segundo o governador de Quintana Roo, onde fica Cancún, mais de 100.000 pessoas ficaram sem energia elétrica. Pelo menos 125 turistas foram evacuados de hotéis e levados para abrigos, e ninguém ficou ferido, disse o governador Carlos Joaquin.

A tempestade de categoria 1 já havia atingido o Haiti, a Jamaica e as Ilhas Cayman. Agora em nível elevado, o furacão Grace está a cerca de 300 quilômetros a leste-nordeste de Veracruz, no México, e com ventos máximos a 140 km/h, segundo o NHC.

Já nos Estados Unidos, um alerta foi emitido para partes de Long Island, Connecticut, Rhode Island, Nova York e Massachusetts, devido à possível chegada do furacão Henri, que até agora só afetou as Ilhas Bermudas.

O estado de Massachusetts, que tem potencial para ser atingido diretamente, pode esperar ventos, tempestades e chuvas fortes, além de marés muito altas, com até 1,50 metro em alguns pontos do literal.

Henri estava hoje a cerca de 600 quilômetros ao sul-sudeste de Cape Hatteras, Carolina do Norte, e a cerca de 1.255 quilômetros de Nantucket, Massachusetts, e se movia na direção oeste-noroeste a 15 km/h com ventos de 100 km/h.