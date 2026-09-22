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Furacão Polo atinge categoria máxima no Pacífico mexicano em menos de 24 horas

Fenômeno não tem previsão de atingir a costa, mas deve causar fortes chuvas na região durante toda a semana

Por Luiza Zubelli 22 set 2026, 16h31 | Atualizado em 23 set 2026, 10h39
Um guarda de segurança uniformizado, usando colete à prova de balas e boné, caminha pela areia da praia, olhando para um objeto vermelho que segura. Ao fundo, pessoas em trajes de banho, guarda-sóis e cadeiras brancas completam o cenário de praia movimentada
Um membro da Guarda Nacional Mexicana faz um anúncio a moradores e visitantes sobre a aproximação do furacão Polo em uma praia em Acapulco (FRANCISCO ROBLES/AFP)
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Furacão Polo atinge categoria máxima no Pacífico mexicano em menos de 24 horas Priorizar nos meus resultados Google

O furacão Polo intensificou-se rapidamente e atingiu a categoria 5, o nível máximo da escala Saffir-Simpson, em menos de 24 horas nesta terça-feira, 22, sobre o Pacífico mexicano. Com ventos de cerca de 260 km/h e um deslocamento lento de 9 km/h, o fenômeno não tem previsão de atingir a costa, mas deve causar fortes chuvas na região durante toda a semana.

As autoridades mexicanas estão em alerta e já suspenderam as aulas nos estados de Guerrero e Michoacán, os primeiros impactados pelas chuvas. O furacão está a 355 quilômetros de Guerrero, onde fica o balneário de Acapulco. Na região, conhecida por ser um destino turístico, policiais usam megafones para alertar a população sobre a possibilidade de tempestades elétricas e recomendar que as pessoas adotem medidas de prevenção.

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Além de Guerrero e Michoacán, o Serviço Meteorológico do México (SMN) prevê precipitações nos estados de Jalisco, Colima e Oaxaca. Como medida preventiva, a Marinha anunciou o deslocamento de quase 14 mil agentes para as regiões do Pacífico e as Forças Armadas divulgaram planos preventivos. O clima de apreensão é reforçado ainda pela lembrança do furacão Otis, que devastou Acapulco em 2023.

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A atual temporada de ciclones, que afeta todos os anos a costa do Pacífico e do Atlântico, vai de maio a novembro. Apesar de ser um fenômeno já esperado, dessa vez ele se apresenta com alta intensidade devido ao El Niño e aos efeitos amplificados pelas mudanças climáticas.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) informou que o furacão Polo pode sofrer ainda algum fortalecimento adicional nas próximas horas, mas deve permanecer em alto-mar. O coordenador-geral do SMN, Fabián Vázquez, afirmou em entrevista ao veículo Rádio Fórmula que os ventos fortes vindos do oceano afetarão a região durante toda a semana.

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